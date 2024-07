Für die Olympia-Teilnahme opferte Dawson einen Finger Bild: www.imago-images.de

Australischer Sportler lässt sich für Olympia-Teilnahme den Finger amputieren

Matt Dawson gewann 2020 Olympia-Silber mit Australiens Hockey-Auswahl. Um nun bei den Spielen 2024 wieder teilnehmen zu können, entschied er sich für einen drastischen Schritt.

Für zahlreiche Sportler weltweit ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen der grosse Traum, das grosse Ziel, das grosse Highlight der aktiven Karriere. Ganz offensichtlich auch für den australischen Hockey-Nationalspieler Matt Dawson – denn der 30-Jährige ging nun einen extremen Schritt, um doch noch mit seiner Mannschaft in Paris dabei sein zu können und einen Versuch zu unternehmen, die SIlbermedaille von Tokio noch zu übertreffen: Dawson hat sich einen Teil des Ringfingers amputieren lassen, um es noch rechtzeitig zum Beginn des Hockeyturniers zu schaffen.

In der Vorbereitung hatte er sich den Ringfinger der rechten Hand gebrochen und hätte eigentlich einen Gipsverband angelegt bekommen müssen – dadurch stand auch Dawsons Olympia-Teilnahme auf der Kippe. Bis sich die drastische Möglichkeit bot: «Ich habe gemeinsam mit dem Chirurgen eine überlegte Entscheidung getroffen, nicht nur für die Möglichkeit, in Paris zu spielen, sondern auch für das Leben danach», sagte Dawson dem australischen Sender 7News. «Und die beste Option war, mir die Fingerspitze entfernen zu lassen. Es ist schon eine Veränderung und eine aufregende Herausforderung, denke ich.»

«Hoffentlich dauert es nicht zu lange»

Er habe für seine Überlegungen nicht viel Zeit gehabt: «Ich entschied mich und rief dann meine Frau an, die mir sagte: 'Ich möchte nicht, dass Du etwas überstürzt.' Aber ich hatte all die Informationen, die ich gebraucht habe. Hoffentlich dauert es nicht zu lange, wieder in Form zu kommen.»

Dawson erklärt seine Sichtweise: «Viele andere Menschen haben viel grössere Probleme als den Verlust eines Fingers, also bin ich sehr glücklich, dass es nur ein kleines Stück meines Fingers ist.»

Australiens Nationaltrainer Colin Batch drückt seinen Respekt vor Dawsons Entscheidung mit einem Augenzwinkern aus: «Er hat die Messlatte für jeden, der sich bei uns in Zukunft einen Finger bricht, sehr hoch gelegt. Aber meine Hochachtung für Matt. Er hat sich so entschieden und ist ganz klar voll fokussiert darauf, in Paris zu spielen.» Die «Kookaburras» treffen zum Start des Olympischen Hockeyturniers auf Argentinien.

