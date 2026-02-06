Beat Feuz und Lara Gut-Behrami sind in Bormio und Cortina nicht dabei – einigen Chatbots ist das nicht bewusst. Bild: keystone / watson

Wir haben KI gefragt, wie viele Medaillen die Schweiz holt – so dumm waren die Antworten

Am heutigen Freitag werden die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina offiziell eröffnet. Wer wissen will, was dort passiert, sollte sich nicht auf die Künstliche Intelligenz verlassen.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Was macht man heutzutage, wenn man keine Antwort auf eine Frage hat oder eine Prognose will? Natürlich: Man fragt die zahlreichen Chatbots, die mittlerweile existieren. Zumindest habe ich mir das sagen lassen. Denn offen gesagt, habe ich noch fast nie einen solchen benutzt.

Auf eine kleine Spielerei habe ich mich jetzt aber doch eingelassen. Ich habe nämlich verschiedene Chatbots danach befragt, wie viele Medaillen die Schweiz bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina holen und wer diese gewinnen wird. Das war meine Anweisung:

«Gib mir einen genauen Tipp, wie viele Medaillen die Schweiz an den Olympischen Spielen 2026 holt und wer diese gewinnt. Ich möchte nicht hören, dass du es nicht kannst, sondern deinen konkreten Tipp in einer Liste aufgeteilt nach Gold, Silber und Bronze.»

Die Antworten haben meine anfängliche Skepsis bestätigt – aber seht selbst.

Inhaltsverzeichnis ChatGPT Gemini Grok Apertus Claude LeChat

ChatGPT

5x🥇 5x🥈 4x🥉

Als Erstes haben wir den berühmtesten Chatbot gefragt. ChatGPT konnte seine Vormachtstellung aber nicht rechtfertigen. So soll die Schweizer Mixed-Staffel im Ski alpin angeblich Gold gewinnen. Der Wettbewerb war uns bisher nicht bekannt und es gibt ihn auch nicht.

Spannend ist auch, dass Marco Odermatt und Franjo von Allmen anscheinend entweder in Abfahrt oder in Super-G gemeinsam Gold holen und Biathletin Amy Baserga in der Mixed-Staffel allein aufs Podium läuft. Aber naja – hier die Tipps von ChatGPT:

Gold 🥇 bild: chat gpt

Silber 🥈

Bronze 🥉 bild: chat gpt

Hier gibt's ernstzunehmende Prognosen: Das sind die grössten Schweizer Medaillenkandidaten in Mailand und Cortina

Gemini

4x🥇 6x🥈 7x🥉

Die Hoffnung, dass der Google-Bot eine brauchbarere Prognose liefert, wurde zumindest teilweise erfüllt. Gemini beweist tatsächlich Fachwissen, die Begründungen sind meist schlüssig. Wenn auch die Bronzemedaille von Jasmine Flury in der Abfahrt etwas überrascht – aber immerhin war sie schon mal Weltmeisterin. Eine Medaille von Biathletin Lena Häcki-Gross käme ebenfalls überraschend.

Dass der Google-Bot anscheinend nicht weiss, dass es keine Kombination mehr gibt, lassen wir wegen seines ansteckenden Optimismus durchgehen, vielleicht hat er ja die Team-Kombi gemeint. Insgesamt 17 Medaillen wären ein echtes Wintermärchen.

Gold 🥇 Bild: gemini

Silber 🥈 Bild: gemini

Bronze 🥉 Bild: gemini

Grok

7x🥇 6x🥈 4x🥉

Dass es ein Fehler sein würde, Elon Musk den X-Chatbot Grok zu fragen, war mir eigentlich im Vornerein klar. Michelle Gisin erlebt anscheinend eine Wunderheilung und holt in Abfahrt oder Super-G Gold – obwohl sie wegen ihrer schweren Verletzung gar nicht nominiert ist. Auch Wendy Holdener gewinnt Gold. Entweder im Slalom oder dem abgeschafften Mixed-Team-Event, in dem die Schweiz zudem auch noch Bronze holt …

Ebenfalls nicht ganz klar zu sein, scheint Grok, dass Frauen und Männer im Skicross in getrennten Rennen fahren. So glaubt er, dass Ryan Regez und Fanny Smith Gold und Silber gewinnen – vielleicht aber auch in umgekehrter Reihenfolge. Ach und Loïc Meillard holt seine Goldmedaille entweder in der Kombination oder dem Parallel-Riesenslalom. Im Programm konnten wir leider keinen der Wettbewerbe finden.

Gold 🥇 Bild: grok

Silber 🥈 Bild: grok

Bronze 🥉 Bild: grok

Apertus

Noch mehr enttäuscht wurde ich aber vom Schweizer Chatbot Apertus. In typischer Landesmanier wollte dieser neutral bleiben – Tipps hatte er für mich keine. Nicht einmal die Drohung, ihm «Züri Gschnätzlets» vom Menü zu streichen oder seine Konten in Liechtenstein zu sperren, half.

Bild: apertus

Claude

5x🥇 3x🥈 3x🥉

Chatbot Claude hätte es wohl auch lieber Apertus gleichgetan und nach dem Motto «Wenn man keine Ahnung hat, lieber mal die Klappe halten» gehandelt. Denn die Tipps des US-Amerikaners könnten dümmer kaum sein.

So gewinnen mehrere zurückgetretene Athletinnen und Athleten eine Medaille: Dario Cologna (Gold im Langlauf), Benjamin Weger (Gold im Biathlon), Nathalie von Siebenthal (Silber im Langlauf) und Beat Feuz (Bronze in der Abfahrt) jeweils eine Medaille, die verletzte Lara Gut-Behrami krönt sich ebenfalls zur Olympiasiegerin. Und so optimistisch wir dank NHL-Stars wie Roman Josi oder Nico Hischier sind, können wir uns bei bestem Willen nicht vorstellen, dass die Eishockey-Nati der Männer Gold und jene der Frauen um Alina Müller und Lara Stalder Silber holt.

Gold 🥇 Bild: claude

Silber 🥈 Bild: claude

Bronze 🥉 Bild: claude

LeChat

4x🥇 3x🥈 3x🥉

Einen letzten Versuch wollte ich noch wagen. Leider wurde ich auch vom französischen Chatbot enttäuscht. LeChat äusserte ähnlich gewagte – um nicht zu sagen, unsinnige – Prognosen wie Claude. So nennt er in Lara Gut-Behrami, Beat Feuz und Michelle Gisin drei Medaillengewinnerinnen und -gewinner, die gar nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ausserdem erwartet er Gold von den Schweizer Eishockey-Stars und Bronze im nicht existenten Team-Wettbewerb im Parallel-Riesenslalom der Snowboarder.

Für mich ist also klar: Zumindest wenn es um Sport geht, werden Chatbots auch in Zukunft nicht meine erste Ansprechstelle sein.

Gold 🥇 Bild: le chat

Silber 🥈 bild: le chat