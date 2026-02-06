bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Einzige Sportart ohne Frauen – Star wütend auf IOC

epa12695166 Nathalie Armbruster of Germany celebrates at the finish line during the Women&#039;s Individual Compact Normal Hill/5.0km event at the FIS Nordic Combined World Cup in Seefeld, Austria, 31 ...
Nathalie Armbruster ist in der Nordischen Kombination sehr erfolgreich – darf an Olympia aber nicht an den Start gehen.Bild: keystone

Einzige Olympia-Sportart ohne Frauen: Gesamtweltcupsiegerin rechnet mit IOC ab

Die Nordische Kombination ist die einzige Sportart bei den Winterspielen, bei der keine Frauen starten dürfen. Gesamtweltcupsiegerin Nathalie Armbruster empört dies.
06.02.2026, 06:4306.02.2026, 06:47
Ein Artikel von
t-online

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo hat die 20-jährige Kombiniererin Nathalie Armbruster mit einem emotionalen Instagram-Post ihre Kritik am Internationalen Olympischen Komitee (IOC) erneuert. Die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison prangert an, dass die Nordische Kombination aus Skisprung und Langlauf die einzige Sportart bei den Spielen ist, bei der keine Frauen zugelassen sind – obwohl diese alle vom IOC festgelegten Anforderungen erfüllt hätten.

«Niemandem sollte die Möglichkeit verwehrt werden, seine Träume zu leben – nur weil man eine Frau ist. Und doch stehen wir hier: die Frauen der Nordischen Kombination 2026 am Rand und schauen zu, wie die Männer bei den Olympischen Spielen antreten, während wir nicht teilnehmen dürfen», schrieb Armbruster auf Instagram. Dazu präsentierte sie ein Video, das sie als junges Mädchen im Interview zeigt. Darin spricht sie von ihrem Traum, mit ihrem Sport zu Olympia zu kommen.

Weltmeisterin und Verlobte von Jake Paul – Jutta Leerdam spaltet die Niederlande

Die Kombiniererinnen würden ihren Platz nicht wollen, «weil wir Frauen sind und Gleichberechtigung fordern. Wir haben uns diesen Platz verdammt noch mal verdient – als hochprofessionelle Weltklasse-Athletinnen, die alle Anforderungen erfüllt haben, die das IOC selbst einmal festgelegt hat», so Armbruster weiter. Wenn schon Gleichberechtigung im 21. Jahrhundert «nicht selbstverständlich» sei, «dann sollte es wenigstens Gerechtigkeit sein».

epa12655696 Nathalie Armbruster of Germany in action during the ski jumping portion of the Women Individual Compact Normal Hill/5.0km at the FIS Nordic Combined World Cup event in Oberhof, Germany, 17 ...
Die Nordische Kombination vereint Skispringen und Langlaufen – die olympische Zukunft steht aber auf der Kippe.Bild: keystone

Die traditionsreiche Sportart bangt um ihren Verbleib im Olympia-Programm. Eine Entscheidung dazu soll nach den Winterspielen fallen. Die Nordische Kombination ist seit den ersten Winterspielen 1924 vertreten, Frauen durften jedoch noch nie starten. Abschliessend äusserte Armbruster eine Bitte: «Liebe Fans, bitte schaut euch die Wettbewerbe der Männer bei den Olympischen Spielen an – das IOC wird sich die TV-Quoten ansehen.»

Die 20-Jährige hatte bereits zuvor mehrfach das IOC kritisiert. Auch beim letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen hatten die Frauen und Männer protestiert. (nih/t-online/dpa)

Für wen sich die Welt mehr interessiert als unseren «Odi» – die Superstars der Spiele
Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 11
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Lina Ljungblom behält den Durchblick und trifft für Schweden gegen Deutschland.
quelle: keystone / petr david josek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mach dich fit für Olympia! So funktionieren Skirennen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Astronaut Alan Shepard schmuggelt einen Schläger auf den Mond, um dort Golf zu spielen
6. Februar 1971: Alan Shepard ist der fünfte Mensch auf dem Mond und der erste, der einen Golfschläger mitnimmt. Die NASA bemerkt erst, als er ihn einsetzt, dass Shepard ihn an Bord geschmuggelt hat.
Laika ist die erste Hündin im Weltraum. Juri Gagarin ist der erste Mensch. Neil Armstrong ist der erste Mensch auf dem Mond und Buzz Aldrin immerhin noch der zweite. Aber wer ist der fünfte auf dem Erdtrabanten?
Zur Story