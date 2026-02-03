wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Das sind die Maskottchen Milo und Tina

Mascots of Cortina 2026 Winter Olympics, Milano, Italy - 27 Feb 2024 The mascots of Milano Cortina 2026, Tina R and Milo L pose in Piazza Lombardia in Milan, Italy, 27 February 2024. 27 Feb 2024, PUBL ...
Milo (links) und Tina (rechts) sind die Maskottchen der Spiele.Bild: www.imago-images.de

Zwei Hermeline haben die Ehre: Das sind die Maskottchen der Olympischen Spiele

Bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2026 werden zwei Maskottchen zum Einsatz kommen. Die Hermeline heissen Tina und Milo.
03.02.2026, 15:0703.02.2026, 15:07

Am Freitag starten in Mailand und Cortina die Olympischen Winterspiele. Da dürfen natürlich die Maskottchen nicht fehlen. In diesem Jahr kommen zwei Hermeline zum grossen Einsatz. Während die hellere Version namens Tina das Maskottchen der Olympischen Spiele sein wird, tritt Milo dann bei den Paralympics auf die grosse Bühne. Die Namen leiten sich von den beiden Gastgeberstädten ab: Tina von Cortina d'Ampezzo und Milo von Milano.

2026 Milan Cortina Winter Olympic podiums are unveiled in Milan, Italy, Wednesday, Oct. 29, 2025, with the mascots Tina and Milo during a press conference marking 100 days to go until the 2026 Milan C ...
Milo wurde nur mit einer Pfote geboren.Bild: keystone

Die Verantwortlichen schreiben über das Maskottchen-Duo: «Sie verkörpern den italienischen Geist, der sie inspiriert: von Natur aus neugierig, lieben sie Sport, das Leben im Freien – und natürlich den Spass! Sie stehen für einen zeitgemässen, lebendigen und dynamischen italienischen Geist.»

Ein trauriges Schicksal erfuhr Milo bei seiner Geburt, der braune Hermelin wurde nur mit einer Pfote geboren. «Dank seiner Kreativität und seines starken Willens hat er gelernt, seinen Schwanz zu nutzen und seine Besonderheit in eine echte Stärke zu verwandeln», wird über Milo geschrieben.

Tina ist seine Schwester und die beiden sind unzertrennlich. «Tina liebt Kunst und Musik und glaubt an die Kraft der Schönheit», wird über sie geschrieben.

Da es bei den Olympischen und Paralympischen Spielen viel zu tun gibt, werden Tina und Milo von sechs kleinen Schneeglöckchen begleitet, welche auf den Namen «die Flo» getauft wurden.

Die Flo für die Olympischen Spiele
«Die Flo» werden Tina und Milo unterstützen.Bild: olympics.com

«Die Flo» lassen ihre Freunde nie im Stich und haben gerne Spass, kommen dabei aber immer wieder in lustige Schwierigkeiten. Hoffen wir, dass sie die Olympischen Spiele nicht auf die leichte Schulter nehmen. (riz)

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand und Cortina:

Olympiaticker
Yann Sommer wird die Eröffnungsfeier als Co-Kommentator begleiten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Olympische Winterspiele: Die erfolgreichsten Athleten jeder Sportartart
1 / 18
Olympische Winterspiele: Die erfolgreichsten Athleten jeder Sportartart

Der oder die erfolgreichste Athlet/in mit den meisten Olympiamedaillen an Winterspielen, sortiert nach Sportart.

Stand: Vor Olympia 2026. Quelle: Wikipedia.

 ... Mehr lesen
quelle: keystone / denis balibouse / pool
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Fitness-Influencerin ist im Olympia-Fieber – ihre Videos gehen viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Es rumpelt wieder beim SCB – Kultfigur Marc Weber gefeuert
Er war intern als «Zeuge Lüthis» unantastbar. Nun ist Marc Weber (52), Meisterschütze von 2004 und 19 Jahre lang getreuer SCB-Nachwuchsmanager, gefeuert worden.
Marc Lüthi hat per 30. April seinen Rücktritt von allen Funktionen, Ämtern und sonstigen Verbindungen zum SCB offiziell verkündet. Wie er glaubhaft betont, nimmt er keinen Einfluss mehr auf Entscheidungen, welche die Zukunft betreffen. Also hat er beim SCB auch nichts mehr mit Entlassungen und Anstellungen zu tun.
Zur Story