Olympia 2026: Diese 4 Schweizerinnen bestreiten die Abfahrt

Corinne Suter, of Switzerland, gold, reacts during the medal ceremony for the women&#039;s downhill at the 2022 Winter Olympics, Tuesday, Feb. 15, 2022, in the Yanqing district of Beijing. (AP Photo/L ...
Corinne Suter geht als amtierende Olympiasiegerin in die Abfahrt in Cortina.Bild: keystone

Vor Trainings klar: Diese 4 Schweizerinnen starten in der Olympia-Abfahrt

05.02.2026, 16:4105.02.2026, 16:41

Das Schweizer Quartett für die olympische Frauen-Abfahrt am Sonntag in Cortina d'Ampezzo steht fest. Das Trainerteam hat Corinne Suter, die Olympiasiegerin von 2022 und Weltmeisterin von 2021, Jasmine Flury, Weltmeisterin 2023, Malorie Blanc und Janine Schmitt fix gesetzt.

Nach dem Ausfall des ersten Trainings am Donnerstag wegen zu viel Neuschnee wird es nur noch maximal zwei Trainingsfahrten geben. «In diesen wollen wir keinen Qualifikationsdruck kreieren», sagt der Cheftrainer Beat Tschuor. Zumal die Wettersituation unsicher bleibe.

Die fünfte Schweizer Speedfahrerin Delia Durrer ist damit Ersatz, bleibt aber eine Option für die Team-Kombination am kommenden Dienstag. (nih/sda)

