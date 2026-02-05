wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Hintermann lacht nach verpasster Olympia-Quali: «Sonst werde ich hässig»

Niels Hintermann Olympische Spiele Training Abfahrt
Niels Hintermann nach dem Training am Donnerstag.Bild: srf

«Sonst werde ich hässig» – Hintermann lacht nach verpasster Quali schon wieder

05.02.2026, 13:0805.02.2026, 13:08
Ralf Meile
Ralf Meile

Niels Hintermann hat im internen Ringen um das letzte Schweizer Ticket für die Olympia-Abfahrt den Kürzeren gezogen. Stefan Rogentin war im zweiten Training, bei dem das Team die vierte Zwischenzeit zur virtuellen Ziellinie zwischen den beiden erkor, um 0,43 Sekunden schneller.

Rogentin im Stechen ums Abfahrts-Ticket gegen Hintermann der Schnellere

Zwar haben die Swiss-Ski-Trainer ihre Entscheidung noch nicht publik gemacht. Doch alle Beteiligten und Beobachter gehen davon aus, dass damit Rogentin am Samstag (11.30 Uhr) das Rennen in Bormio bestreiten darf.

«Für mich ist der Fall klar», meinte der 31-jährige Rogentin. Und Konkurrent Hintermann gratulierte dem Bündner im Zielraum der Pista Stelvio bereits.

Rogentin im SRF-Interview.Video: SRF

«Es ist ein perfekter Tag, schönstes Wetter und die Piste ist in einem genialen Zustand. Ich denke nicht, dass es da einen Trainerentscheid braucht», meinte Hintermann im SRF. Zuvor war kommuniziert worden, dass unter Umständen nicht nur die Zeit massgebend sein kann bei der Entscheidung, wer neben Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney starten darf.

Hintermann im SRF-Interview.Video: SRF

Niels Hintermann sagte, er habe Rogentin zur guten Fahrt gratuliert und dass er es ihm gönne, starten zu dürfen. Der 30-jährige Zürcher verband den Glückwunsch gleichzeitig mit einer Forderung. «Ich sagte ihm, er soll am Samstag ja nicht bloss ‹abehösele›, sonst werde ich hässig!», sagte Hintermann und lachte.

Um die interne Qualifikation hatte es einen Sturm im Wasserglas gegeben, weil sich Hintermann nach dem ersten Training über die Trainer geärgert hatte. Diese hatten entschieden, Monney fürs Rennen zu setzen, weswegen nur noch ein Startplatz offen blieb. Für seine Reaktion hatte er sich später entschuldigt.

7 Sportler, die nicht durch Siege zu Olympia-Legenden wurden
Mehr von Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 10
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Snoop Dogg ist auch schon da: Als Eismeister-Gehilfe. Wir fragen bei Klaus Zaugg mal nach.
quelle: keystone / christophe ena
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fliegende Münzen beim Trevi-Brunnen in Rom
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Monney gesetzt, Hintermann sauer – es rumort im Schweizer Team der Abfahrer
Niels Hintermann ist genervt, Swiss-Ski verteidigt sich: Die Selektionen für die Olympia-Abfahrt sorgen für Unruhe im Schweizer Team.
Normalerweise sorgt ein erstes Abfahrtstraining für wenig Aufreger. In Bormio ist das im Vorfeld der Olympischen Spiele anders. Weil es im Schweizer Team rumort. Ausgerechnet, könnte man sagen, schliesslich bilden die Schweizer in der Abfahrt das stärkste Team und stellen mit Marco Odermatt und Franjo von Allmen zwei der Topfavoriten auf Gold.
Zur Story