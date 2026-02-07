sonnig
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Sophia Kirkby sucht die grosse Liebe im olympischen Dorf

Sophia Kirkby
Sophia Kirkby ist an den Olympischen Spielen auf zwei Missionen.Bild: instagram

«Offen für Dates mit Fans»: US-Rodlerin Sophia Kirkby sucht bei Olympia die grosse Liebe

Sophia Kirkby sieht sich selbst als begehrteste Junggesellin im olympischen Dorf. Die 24-Jährige will bei den Winterspielen Dating-Plattformen nutzen und gibt auch Fans eine Chance.
07.02.2026, 17:57

Nach ihrem Start bei der olympischen Premiere der Doppelsitzerinnen am kommenden Mittwoch (19.40 Uhr) hat sie vor allem den Valentinstag drei Tage später im Visier. «Ich bin Single und dachte, es wäre interessant für die Leute, das Dating-Leben einer Olympionikin während der Spiele mitzuerleben. Es passt perfekt, denn der Valentinstag fällt mitten in die Spiele», sagte Kirkby, die sich nach ihrem Wettkampf noch «etwa anderthalb Wochen Zeit gibt, einfach mal als Erwachsene auf einem Spielplatz zu sein». So werde sie auch auf Dating-Plattformen aktiv sein.

Kirkby weiss recht genau, was sie will. «Beim Rodeln kenne ich schon alle. Bobfahren – das mache ich nicht noch mal. Skeleton – ich glaube, die haben alle Freundinnen. Beim Curling – ich weiss nicht, wie die Athleten so sind, aber ich stelle mir einfach lauter Väter vor», sagte die US-Rodlerin. «Wenn ich also keine Olympioniken finde, bin ich sehr offen für Dates mit Fans», betonte Kirkby, die sich selbst als Live-Version von «Olympia-Bachelorette» sieht.

Schwerer Schicksalsschlag

Die begeisterte Töpferin, die handgefertigte Kaffeetassen mit Olympia-Motiven vorbereitet hat und auch als «Pin-Königin» im olympischen Dorf unterwegs ist, musste im vergangenen Jahr einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Ihr Vater starb an Krebs. Nun trägt sie auf ihrem Handschuh eine Botschaft von ihm: «Ich wäre überglücklich, wenn du es ins Olympia-Team schaffen würdest.»

Ihr Vater sei der Hauptgrund, warum sie diesen Sport betreibe. «Er war Bobfahrer bei der US Air Force und hat mich zum Rodeln gebracht. Es schmerzt mich sehr, dass er es nicht bis zum Ende geschafft hat. Wir hatten eine sehr enge Vater-Tochter-Beziehung», sagte Kirkby, die 2022 und 2024 bei der WM Bronze im Doppelsitzer holte. (riz/sda/dpa)

Kommentar
Draufgänger Franjo von Allmen ist der perfekte Abfahrts-Olympiasieger
Mehr zu den Olympischen Spielen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 28
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Marco Odermatt gratuliert seinem Landsmann Franjo von Allmen zum Sieg in der Abfahrt.
quelle: keystone / michael buholzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Franjo von Allmen holt die erste olympische Goldmedaille von 2026 für die Schweiz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Hier wäre ich gerne noch einmal angetreten»: Dario Cologna über die Lust an Olympia
Als SRF-Experte erlebt Dario Cologna, was ihm als Athlet nicht vergönnt war: Olympische Spiele in den Alpen. Der beste Olympionike der Schweiz redet vom Leben nach dem Spitzensport und von seinem Engagement für Olympia 2038 in der Schweiz. Und er sagt, was seine Kinder von seiner Medaillensammlung halten.
Während der Olympischen Spiele werden Sie als SRF-Langlaufexperte im Val di Fiemme vor Ort sein. Es sind die ersten Winterspiele seit 2006, die ohne den Athleten Dario Cologna über die Bühne gehen. Ein seltsames, wehmütiges Gefühl?
Es ist vier Jahre her, dass ich aufgehört habe und nicht mehr im Langlaufweltcup dabei bin. Man gewöhnt sich daran. Ich werde in einem Monat vierzig, ich kann gut abschliessen mit der Idee, Spitzensportler sein zu wollen. Aber ja, diese Winterspiele hätten gerne etwas früher kommen dürfen. Ich habe schöne Erinnerungen an Val di Fiemme: den WM-Titel 2013, die Tour-de-Ski-Erfolge. Hätte ich vor vier Jahren hier olympisch antreten können, hätte mich meine Motivation vielleicht noch einmal weiter nach vorn getragen.
Zur Story