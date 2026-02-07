Olympia-Abfahrt der Männer, Bormio 1. Franjo von Allmen (SUI) 1:51,61

2. Giovanni Franzoni (ITA) +0,20

3. Dominik Paris (ITA) +0,50

…

4. Marco Odermatt (SUI) +0,70

5. Alexis Monney (SUI) +0,75

6. Vincent Kriechmayr (AUT) +0,77

23. Stefan Rogentin (SUI) +2,57

Out: ​Maxence Muzaton (FRA), Adrian Smiseth Sejersted (NOR).

Franjo von Allmen beschert der Schweiz im ersten Versuch die erste Goldmedaille. Bild: keystone

Von Allmen schenkt der Schweiz das 1. Olympia-Gold – auch Italien feiert

In der Olympia-Abfahrt der Männer wird das Duell Schweiz gegen Italien Realität. Die Schweiz holt in der Person von Franjo von Allmen Gold. Silber und Bronze gehen an Giovanni Franzoni und Dominik Paris aus dem Gastgeberland.

Einer war sich sofort sicher, als Franjo von Allmen die Ziellinie mit der deutlichen neuen Bestzeit überquerte. Das ist der Sieg, sagte SRF-Experte Beat Feuz und von Allmens Vorgänger und behielt damit recht.

Von Allmen ist der fünfte Schweizer Abfahrts-Olympiasieger nach Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988), Didier Défago (2010) und Beat Feuz (2022). Auf den Tag genau vier Jahre nach der Gold-Fahrt von Feuz in Peking stieg Von Allmen auf der Piste Stelvio mit Startnummer 8 ins Rennen.

Die Gold-Fahrt von Franjo von Allmen. Video: watson/lucas zollinger

Nicht ganz so sicher war sich der Berner selbst: «Einige haben gezeigt, dass manche Sektoren noch schneller gehen. Ich sitze momentan auf Nadeln», analysierte der 24-Jährige während das Rennen noch lief.

Aber eigentlich war klar: Viel schneller als bei von Allmens Fabelfahrt geht es in Bormio nicht. Als der Berner Oberländer startete, führten seine Teamkollegen – Marco Odermatt lag knapp vor Alexis Monney. Aus Schweizer Sicht wünschte man sich eine Kombination der beiden Fahrten. Odermatt war im oberen Streckenteil extrem schnell, Monney nahm dagegen unten fast allen Zeit ab. Und genau diese Kombination gelang Franjo von Allmen.

Der Abfahrts-Weltmeister von letztem Jahr in Saalbach startete wie immer extrem schnell. Von Allmen stand die ganze Fahrt über extrem gut auf dem Ski, konnte sämtliche Schläge gut abfangen. Im technischen Mittelteil investierte er im richtigen Moment und untenraus liess er die Ski sausen, wie das nur er und momentan vielleicht noch Dominik Paris können. Sieben Zehntel nahm er seinem Teamkollegen Odermatt ab, der am Ende auf dem «blödesten» vierten Platz landete.

Franjo von Allmens Sorgen waren insofern berechtigt, als andere Fahrer ihm tatsächlich sehr nahe kamen. Das im Voraus angekündigte Duell zwischen der Schweiz und Italien hielt, was es versprach. Giovanni Franzoni, der schon in der Abfahrt von Kitzbühel zum Spielverderber wurde und sich knapp vor Marco Odermatt setzte, hatte im Mittelteil noch fast drei Zehntel Vorsprung. Aber untenraus fuhr von Allmen auch ihm davon. Der Aufsteiger der Saison begeisterte das Heimpublikum mit Olympia-Silber.

Franzoni kommt von Allmen am nächsten. Video: SRF

«Je näher der Start kam, desto nervöser war ich. Ich sah die Fahrten der Schweizer und sie waren so schnell. Mein Hirn rotierte, aber ich widmete die Gedanken einfach all den Fans. So konnte ich einen guten Lauf zeigen.» Giovanni Franzoni

Bronze ging an Altmeister Dominik Paris, der mit 36 Jahren seine Karriere mit seiner ersten Olympia-Medaille krönte. Auch das war keine Überraschung, stand der Südtiroler zuvor doch in Bormio schon sechs Mal zuoberst auf dem Abfahrtspodest. Er habe sich gesagt, wenn es an diesme Ort nicht klappe, dann soll es einfach nicht sein. «Endlich ist ein grosser Traum Wirklichkeit», sagte ein strahlender Paris im Zielraum.

Die Bronze-Fahrt von Dominik Paris. Video: SRF

«Ich weiss, dass ich schnell skifahren kann und habe noch zwei Chancen, das zu zeigen.» Alexis Monney

So landeten Marco Odermatt und Alexis Monney auf den bei Olympischen Spielen so undankbaren Rängen 4 und 5 – nur 20, respektive 25 Hundertstelsekunden hinter dem Podest. Überhaupt nicht überzeugen konnte Stefan Rogentin. Der Bündner, der sich im zweiten Abfahrtstraining in der Schweizer Qualifikation gegen Niels Hintermann durchgesetzt hatte, verlor oben schon viel Zeit und landete am Ende nur auf Rang 23. Damit dürfte Hintermann zumindest in der Team-Kombination die Chance erhalten, sich nochmals zu beweisen.

Die Fahrt von Marco Odermatt. Video: SRF

