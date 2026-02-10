Nadine Fähndrich wird den grossen Ewartungen bei den Olympischen Spielen nicht gerecht. Bild: keystone

Fähndrich weint bittere Tränen: «Es wollte nicht sein» – auch alle Männer out

Nadine Fähndrich muss eine schwere Enttäuschung verkraften. Sie verpasst die angepeilte Olympia-Medaille im Einzel-Sprint deutlich.

In Tesero im Val di Fiemme schied die Luzernerin im Rennen in der klassischen Technik völlig überraschend in den Viertelfinals aus. Die 30-Jährige hatte in der Qualifikation als Fünfte noch überzeugt und schien auch in den Viertelfinals auf Kurs zu sein. Sie schoss als Erste in die Abfahrt zum Ziel, wurde aber auf der Zielgeraden noch auf Platz 5 durchgereicht.

Fähndrich wird auf der Zielgeraden durchgereicht. Video: SRF

Die Zentralschweizerin muss nun darauf hoffen, dass sie eine ähnliche Reaktion zeigen kann wie an der WM 2021 in Oberstdorf. Damals war ihr der Auftritt im Sprint ebenfalls missglückt, danach holte sie aber im Team-Sprint mit Laurien van der Graaff Silber.

«Ich kann nicht genau sagen, was passiert ist. Ich war im Ziel und habe nicht genau gewusst, was das Problem war. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Ich lief aktiv und war konzentriert. Auf der Zielgerade wollte es einfach nicht mehr. Ich weiss nicht, ob ich vielleicht die falsche Spur gewählt habe, ob sie etwas langsamer war. Es wollte heute einfach nicht sein. Die Enttäuschung ist gross, aber ich habe mir gesagt, dass ich mich nicht über eine Medaille identifizieren darf.» Nadine Fähndrich.

Das sagt Nadine Fähndrich. Video: SRF

Auch Anja Weber und Lea Fischer schieden in den Viertelfinals aus. Alina Meier hatte die K.o.-Runden verpasst.

Schwedischer Dreifachsieg

Die Phalanx der Schwedinnen konnte keine Nation durchbrechen. Linn Svahn setzte sich vor Jonna Sundling, die 2021, 2022, 2023 und 2025 am Grossanlass gewonnen hatte, durch. Platz 3 ging an Maja Dahlqvist.

Der Sieg von Linn Svahn ist verdient. Sie war einst die stärkste Sprinterin gewesen, verletzte sich aber vor den Olympischen Spielen 2022 in Peking an der Schulter. Sie brauchte lange, um wieder zu alter Stärke zu finden.

Auch Männer scheitern alle früh

Die Schweizer Männer können ebenfalls nicht im Kampf um die Medaillen eingreifen. Das Trio scheitert in den Viertelfinals.

Auch Valerio Grond ging wie Nadine Fähndrich als Erster seines Heats in die Abfahrt – und reüssierte nicht. Auf der Zielgeraden, wo bei der Charakteristik dieser Strecke das Rennen nochmals neu lanciert wird, entwickelten die Konkurrenten mit den Doppelstock-Stössen mehr Schub.

Den jungen Noe Näff, der als Sechster der Qualifikation bei seiner Olympia-Premiere hatte aufhorchen lassen, ereilte das gleiche Schicksal. Der Bündner kam im Anstieg nicht entscheidend weg und wurde noch von drei Konkurrenten abgefangen. Janik Riebli, der lieber in der Skating-Technik läuft, war ebenfalls chancenlos.

Von den Schweizer Männern durfte kein Angriff auf die Medaillenränge erwartet werden. Aber nach der Qualifikation mit den Klassierungen 6, 8 und 12 wäre doch mehr möglich gewesen. (abu/sda)