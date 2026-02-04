Das SRF berichtet an allen 16 Olympiatagen von morgens bis abends live. Bild: SRF

So berichtet das SRF von den Olympischen Spielen in Italien

Am Freitag, 6. Februar 2026, werden die Olympischen Winterspiele in Italien offiziell eröffnet. So sieht die Berichterstattung des SRF aus.

Erstmals seit 20 Jahren finden die Olympischen Winterspiele vom 6. bis 22. Februar 2026 wieder in der mitteleuropäischen Zeitzone statt.

Rund 3000 Athletinnen und Athleten werden in Milano Cortina erwartet, in 16 Disziplinen stehen 116 Medaillenentscheidungen an.

Täglich mindestens 12 Stunden Liveprogramm im TV

Das SRF berichtet dabei an allen 16 Olympiatagen von morgens bis abends live – und das mindestens zwölf Stunden am Stück. Insgesamt berichtet das SRF während rund 220 Stunden aus Mailand-Cortina.

An den Wettkampftagen ist SRF zwischen 08.55 und 23.55 Uhr durchgehend live auf Sendung. Je nach Wettkampfprogramm beginnt die Übertragung auch einmal später oder endet früher.

Wird live aus Cortina berichten: Sascha Ruefer. Bild: Oscar Alessio

Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung sind, wenn immer möglich, Teil der TV-Liveübertragung. Der regelmässige und im Programm ausgeflaggte «Olympiaflash» hält das Publikum auf dem Laufenden.

Im SRF-Studio in Cortina führen Annette Fetscherin und Sascha Ruefer abwechslungsweise das Publikum durch das Programm und begrüssen Medaillengewinnerinnen und -gewinner sowie weitere Gäste. Das Studio befindet sich in Cortina im «Nations Village».

Neben Ruefer wird auch Annette Fetscherin live aus Cortina berichten. Bild: keystone

Auch verschiedene Dokus im Programm

Abgerundet wird das umfassende Olympia-Programm bei SRF mit mehreren Dokumentationen. Die dreiteilige Serie «Auf dünnem Eis» begleitete Lukas Britschgi, Europameister 2025 im Eiskunstlaufen, auf seinem Weg an die Olympischen Spiele.

In einer weiteren Dokumentation steht Eishockeyspielerin Lara Stalder im Fokus. Die Dokumentationen «Rückblick auf Olympia 1956 in Cortina» und «Rückblick auf Olympia 2022» beleuchten die vergangenen Olympischen Winterspiele. Am 31. Januar 2026 findet zudem beim «Samschtig-Jass» ein Olympia-Special mit Bernhard Russi und Dominique Gisin statt.

«Die Olympischen Winterspiele finden nicht nur erstmals seit 20 Jahren wieder in unserer Zeitzone, sondern auch ganz in der Nähe statt. Einige Wettkämpfe werden unmittelbar an der Schweizer Grenze in Livigno bestritten. Es freut mich, unserem Publikum an allen Olympiatagen ein auf allen Kanälen umfassendes und attraktives Programm bieten zu können», sagt Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport.

Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport. Bild: SRF/Oscar Alessio

