Wolkenfelder, kaum Regen
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

IOC verkauft T-Shirts zu Nazi-Olympia – und weist Kritik zurück

Frankreich / Monaco / Sark 1. August 1936 - Berlin, Deutschland - ADOLF HITLER bei den Olympischen Spielen. Die Nazi-Olympiade Berlin 1936 Berlin Germany *** France Monaco Sark 1 August 1936 Berlin, G ...
Die Olympischen Spiele 1936 standen ganz im Zeichen der Nazi-Diktatur – dennoch verkauft das IOC nun T-Shirts als Andenken an die Spiele in Berlin.Bild: www.imago-images.de

IOC verkauft T-Shirts zu Nazi-Olympia 1936 – und kehrt die Problematik unter den Tisch

Im offiziellen Olympia-Fanshop gibt es Kleidungsstücke mit Aufdruck der historisch belasteten Spiele in Berlin zu kaufen. Das Internationale Olympische Komitee reagiert auf Kritik.
12.02.2026, 07:0012.02.2026, 07:00
Ein Artikel von
t-online

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sieht trotz heftiger Kritik keinen Grund, den Verkauf eines T-Shirts mit Motiven der Olympischen Spiele 1936 in Berlin zu stoppen. Der umstrittene Artikel aus der «Heritage Collection» zeigt unter den olympischen Ringen eine männliche Figur mit Lorbeerkranz über der Quadriga des Brandenburger Tors sowie den Aufdruck «Germany Berlin 1936 Olympic Games».

Die deutsche Grünen-Politikerin Klara Schedlich kritisierte den Artikel zuvor scharf. Sie warf dem IOC vor, «dass es seine eigene Geschichte offenbar nicht ausreichend reflektiert». Die Olympischen Spiele 1936 seien «ein zentrales Propagandainstrument des NS-Regimes» gewesen.

Diese T-Shirts waren im Olympia-Onlineshop erhältlich.
Diese T-Shirts waren im Olympia-Onlineshop erhältlich.Bild: x.com

Schedlich bemängelte besonders die Gestaltung des Shirts. «Das T-Shirt erweckt optisch den Eindruck, an diese Ästhetik anzuknüpfen.» Ohne kritische Einordnung sei «diese Bildwahl problematisch und für ein T-Shirt ungeeignet».

Das IOC betont nun in seiner Stellungnahme: «selbstverständlich die historische Problematik der NS-Propaganda im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin» anzuerkennen. Das Komitee verweist aber auch auf die sportliche Dimension der damaligen Spiele: «Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass in Berlin 4'483 Athleten aus 49 Ländern in 149 Wettbewerben um Medaillen kämpften.»

Der historische Kontext werde im olympischen Museum in Lausanne erläutert. Die Anzahl der produzierten T-Shirts zur Ausgabe von 1936 sei limitiert, «weshalb sie derzeit ausverkauft sind», erklärt das IOC. (nih/t-online/dpa)

1. Auftritt der Hockey-Nati mit allen NHL-Stars – was bei Olympia heute wichtig wird
Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 58
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ein vierarmiges und vierbeiniges Monster? Nein, das ist das kanadische Eistanz-Duo Piper Gilles und Paul Poirier.
quelle: keystone / neil hall
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So verändern FPV-Drohnen die olympischen Winterspielen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trainer Nydegger musste Feierbiest von Allmen nach Team-Kombi bremsen
Franjo von Allmen begeistert an seinen ersten Olympischen Spielen auch seinen langjährigen Begleiter Reto Nydegger. Der Speed-Trainer erklärt, was aus seiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg war.
Unerwartet – dieses Wort fällt Reto Nydegger nach dem dritten Gold-Triumph von Franjo Von Allmen zuerst ein. Nicht, weil er den 24-Jährigen unterschätzt hätte, sondern weil er sich grundsätzlich nie von Euphorie leiten lässt. «Ich gehe bei jedem Rennen an den Berg und denke: Vielleicht gehen wir heute leer aus.» Denn selbst bei einem so starken Team wie dem der Schweiz bleiben im Skisport viele Faktoren unberechenbar.
Zur Story