klar
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Sinner kassiert für drei Matches sechs Millionen Dollar

epa12458879 Jannik Sinner of Italy plays a backhand during his semifinal match against Novak Djokovic of Serbia at the 2025 Six Kings Slam tennis tournament in Riyadh, Saudi Arabia, 16 October 2025. S ...
Jannik Sinner siegt beim Six Kings Slam.Bild: keystone

Dank Triumph in Saudi-Arabien: Sinner kassiert für drei Matches sechs Millionen Dollar

Der Show-Event Six Kings Slam lockt mit viel Geld, auch die beiden Topstars der Szene folgen dem Ruf nach Saudi-Arabien. Jannik Sinner sichert sich den Jackpot mit 4,5 Mio. Dollar Siegprämie und 1,5 Mio. Antrittsgage.
18.10.2025, 22:4318.10.2025, 22:43

Der Weltranglistenzweite Jannik Sinner setzte sich im Final des umstrittenen, aber hochklassig besetzten Einladungsturniers in Riad gegen die Nummer 1 Carlos Alcaraz mit 6:2, 6:4 durch. Für den Italiener war es erst der zweite Sieg aus den vergangenen neun Duellen mit Alcaraz dem Spanier. Zuvor hatte er in diesem Zeitraum nur im diesjährigen Wimbledonfinal gegen Alcaraz gewonnen.

Für den Turniersieg kassiert Sinner 4,5 Millionen US-Dollar. Schon mit der Antrittsgage hatte er wie jeder der sechs geladenen Topspieler 1,5 Millionen Dollar eingestrichen. Für nur drei Matches in Riad erhält Sinner damit eine höhere Prämie als bei einem Triumph bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.

Beim Six Kings Slam gibt es keine Weltranglistenpunkte, keinen wichtigen Titel, kein Renommee zu gewinnen – dafür aber viel Geld. Für Kritiker ist das Tennisturnier aber auch ein Teil des sogenannten Sportswashing, mit dem das Königreich Saudi-Arabien von seinen Verstössen gegen Menschenrechte ablenken und sein Image verbessern wolle.

Zudem wirken die Klagen der Topspieler über die zu hohe Belastung reichlich hohl, wenn sie dann bei Exhibitions antreten. Zuletzt beim (eigentlich) pretsigeträchtigen Masters-1000-Turnier in Schanghai hatte Alcaraz – mit der Begründung Müdigkeit – gefehlt, Sinner gab in der 3. Runde mit Krämpfen auf. (riz/sda)

Alcaraz sagt, warum Tennis-Stars über hohe Belastung klagen, aber Exhibitions spielen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der US Open 2025
1 / 24
Die besten Bilder der US Open 2025

Wem streckt Jessica Pegula wohl die Zunge heraus? Vielleicht Halbfinalgegnerin Aryna Sabalenka.
quelle: keystone / seth wenig
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Paralympics-Tischtennisspieler geht viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
2
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
3
Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
Meistgeteilt
1
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
2
Luftangriffe gegen ukrainische Städte +++ Explosion in russischer Sprengstoff-Fabrik
3
Letzte weibliche Hamas-Geisel unter grosser Anteilnahme beigesetzt
4
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
5
Rune wird die Swiss Indoors verpassen +++ Schwierige Aufgaben für Bernet und Wawrinka
Und alle fragen sich: Bekommt die Bundesliga endlich wieder einen Titelkampf?
Borussia Dortmund ist stark in die Saison gestartet, hat nach 6 Spieltagen 14 Punkte auf dem Konto und ist wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Und doch wird diese Bilanz von Bayern München in den Schatten gestellt. Heute Abend kommt es zum Direktduell.
Wäre es vermessen, am siebten Spieltag von einem saisonentscheidenden Spiel zu sprechen? Ja und nein.
Zur Story