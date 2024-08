Franziska Matile-Dörig verpasste an den Paralympics in Paris auf der Bahn im Zeitfahren über 500 m den Final der besten sechs. Die Appenzellerin klassiert sich in der Qualifikation als Neunte.



Die 32-jährige Matile-Dörig benötigte für den halben Kilometer 39,945 Sekunden, was nach der Verrechnung mit dem Faktor aufgrund ihrer Behinderung die offizielle Zeit von 39,414 Sekunden ergibt. Die Final-Teilnahme verpasste sie um über zwei Sekunden.



Die einstige Orientierungsläuferin muss nach einem Verkehrsunfall vor gut drei Jahren mit einem versteiften und deformierten linken Fuss leben. Im März war sie im Strassenrennen und im Zeitfahren Europameisterin geworden. (nih/sda)

Bild: keystone