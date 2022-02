Mit dem Abschluss der Gruppenphase ist auch bekannt, auf wen die Schweizer Nationalmannschaft in den Achtelfinals des Olympia-Turniers vom Dienstag trifft. Das Team von Trainer Patrick Fischer spielt als bester Gruppenvierter wie bereits in der Vorrunde gegen Tschechien, den besten Gruppendritten. In der Vorrunde hatten die Schweizer 1:2 nach Penaltyschiessen verloren. In den Viertelfinals wartet Finnland auf den Sieger zwischen Tschechien und der Schweiz.



Achtelfinals (Dienstag, 15. Februar): Kanada - China, Dänemark - Lettland, Tschechien - Schweiz, Slowakei - Deutschland.

(zap/sda)

Bild: keystone