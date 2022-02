Olympia 2022 in Peking: Die News vom Sonntag 6. Februar in der Übersicht

Infektionen mit dem Coronavirus suchen die Athletinnen und Athleten an den Olympischen Winterspielen quer durch die Sportarten heim. Bei den Nordisch-Kombinierern ist mittlerweile nicht nur der Norweger Jarl Magnus Riiber infiziert, sondern auch der deutsche Rekordweltmeister Eric Frenzel.



Eine Gold-Favoritin fehlte im Skispringen der Frauen auf der Normalschanze: Seriensiegerin Sara Marita Kramer aus Österreich musste in der Quarantäne zur Kenntnis nehmen, wie die Slowenin Ursa Bogataj zum Olympiasieg sprang.



Der norwegische Weltklasse-Biathlet Johannes Thingnes Bö darf mittun, sich aber nur in einem Sicherheitsabstand von übrigen Leuten bewegen, weil er mit einem Infizierten Kontakt hatte. Beim Sieg der norwegischen Mixed-Staffel musste Bö schier aus der Ferne jubeln. (ram/sda)

Bild: keystone