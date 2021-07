Sabrina Jaquet verliert im olympischen Badminton-Turnier auch ihr drittes Gruppenspiel. Die Neuenburgerin beendet damit auch ihre dritten Olympischen Spiele ohne Sieg.



Die einzige Schweizer Vertreterin im Badminton unterlag in ihrem allerletzten Match der Karriere der Vietnamesin Thuy Linh Nguyen 8:21, 17:21. Jaquet beendete das Turnier in Tokio damit wie bei ihrer Olympia-Premiere 2012 in London und vor fünf Jahren in Rio de Janeiro sieglos als Letzte ihrer Gruppe. Als Siegerin der Vierergruppe zog Tai Tzu-Ying, die Weltnummer 1 aus Taiwan, souverän und ohne Satzverlust in die Viertelfinals ein.



Jaquet blieb auch bei ihrer dritten Olympia-Teilnahme ohne Erfolgserlebnis. Immer noch beeinträchtigt durch eine Wadenverletzung, die sie sich in ihrem ersten Training nach der Ankunft in Tokio zugezogen hatte, tat sich die 30-malige Schweizer Meisterin auch gegen Nguyen, im Ranking eigentlich drei Positionen hinter ihr klassiert, vor allem zu Beginn schwer.

(zap/sda)