Denum Skip Yannick Schwaller ist der Olympia-Auftakt geglückt. Die, die zu den Aussenseitern zählen, werden 8:3 bezwungen. Die K.o.-Schlag kam im sechsten und siebenten End. Zunächst gelang der Schweiz mit dem letzten Stein ein Dreierhaus. Und im End danach stahl die Schweiz zwei Steine zum Zwischenstand von 8:2. Der US-Skip stand immer wieder vor Problemen, weil seine Vorderleute auch nicht präzise genug agiert hatten.Männiglich rechnete nun mit einem vorzeitigen Ende. Doch die USA spielten weiter, um ihren 54-jährigen Ersatzmann Rich Ruohonen einzuwechseln. Sie verkürzten noch aufund gaben erst nach End 8 auf. Am Freitag bestreiten die Schweizer Männer gleich zwei Partien: Am Morgen gegen Tschechien (9.05 Uhr), am Abend gegen China (19.05 Uhr). (riz/sda)