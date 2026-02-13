Für Finnlands Skisprung-Cheftrainer Igor Medved sind die Olympischen Spiele bereits vorbei. Das finnische olympische Komitee hat ihn wegen eines Alkoholvorfalls nach Hause geschickt. Medved habe «gegen die Regeln und Werte des Teams» verstossen, teilte es mit.
Der 44-Jährige entschuldigte sich beim Team und den Fans. «Ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir sehr leid.» (ram)
