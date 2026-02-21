Dem Schweizer Viererbob-Pilot Cédric Follador gelingt im ersten von vier Läufen eine starke Leistung. Er belegt mit seiner Crew Rang 4, eine Zehntelsekunde hinter dem Podest. Michael Vogt und Timo Rohner liegen auf den Rängen 6 und 13.
Am schnellsten waren erwartungsgemäss zwei deutsche Schlitten: Johannes Lochner führt mit bereits 39 Hundertstel Vorsprung auf Francesco Friedrich. Derzeit auf dem Bronze-Platz liegt Grossbritannien I mit Brad Hall an den Steuerseilen. (ram)
Am schnellsten waren erwartungsgemäss zwei deutsche Schlitten: Johannes Lochner führt mit bereits 39 Hundertstel Vorsprung auf Francesco Friedrich. Derzeit auf dem Bronze-Platz liegt Grossbritannien I mit Brad Hall an den Steuerseilen. (ram)