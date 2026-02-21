Die Norweger dominieren im Massenstart der Männer über 15 km
. Johannes Dale-Skjevdal
blieb bei 20 Schüssen ohne Fehler und triumphierte
überraschend erstmals bei Olympischen Spielen. Hinter dem 28-Jährigen wurde Sturla Laegreid
mit gut zehn Sekunden Rückstand Zweiter. Bronze sicherte sich der Franzose Quentin Fillon Maillet
trotz drei Schiessfehlern. Der nun fünffache Olympiasieger überholte in der Schlussrunde den Deutschen Philipp Horn, der erst beim letzten Schiessen einen Fehler beging.
Die Schweizer beendeten das Rennen mit deutlichem Rückstand ausserhalb der Top 10. Joscha Burkhalter
wurde mit zwei Schiessfehlern Elfter
, Sebastian Stalder
mit nur einem Fehler 13.
und Niklas Hartweg
, dem sechs Fehler unterliefen, kam als 24.
fast fünf Minuten nach Sieger Dale-Skjevdal ins Ziel.