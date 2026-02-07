Francesca Lollobrigida sorgt in Mailand für eine Sensation. Die Eisschnellläuferin gewinnt über 3000 m in Olympia-Rekordzeit das erste Gold für die italienischen Gastgeber. Lollobrigidas Sieg entsprach einer Sensation. Die 35-Jährige siegte in 3:54,28 Minuten vor Ragne Wiklund aus Norwegen (3:56,54 Minuten) und der Kanadierin Valérie Maltais (3:56,93 Minuten). Lollobrigida, die Grossnichte der berühmten Schauspielerin Gina Lollobrigida, gewinnt als erste Italienerin Olympia-Gold im Eisschnelllauf. Die Topfavoritin, die Niederländerin Joy Beune, landete auf dem undankbaren 4. Platz.
Die Schweizer Starterin Kaitlyn McGregor überraschte äusserst positiv. Sie lief als Nummer 17 der Bestenliste auf Platz 11. Sie lief so gut, dass sie sich am Ende gar nicht mehr an ihr ganzes Rennen erinnern konnte. Position 11 bezeichnete McGregor als «wahnsinnig». Die Leistung in ihrem allerersten Olympiarennen stimmt sie zuversichtlich für jene Rennen, in denen sie sich mehr ausrechnet. (riz/sda)
