Jonas Hasler startet am Donnerstagabend in seine ersten Olympischen Spiele. Für den Thurgauer Snowboarder steht ab 19.30 Uhr die Qualifikation im Big Air an. Für den Einzug in den Final vom Samstag ist eine Rangierung in den Top 12 gefordert. (ram/sda)
Die besten Bilder der Olympischen Spielen in Mailand und Cortina
Olympiaticker
NHL-Star und Skispringerin tragen deutsche Fahne +++ Hasler in der Big-Air-Quali
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Schicke uns deinen Input
Olympia-Auftakt für Jonas Hasler
Deutsche Fahnenträger sind bekannt
Skispringerin Katharina Schmid und Eishockey-Star Leon Draisaitl werden an der Eröffnungsfeier die Fahne Deutschlands tragen. Schmid ist am Aussenstandort Predazzo im Einsatz, Draisaitl im San Siro in Mailand.
Erstes Abfahrtstraining der Frauen abgesagt
Das erste Training zur Olympia-Abfahrt der Frauen vom Sonntag in Cortina d'Ampezzo kann nicht stattfinden. Wie die Organisatoren bekannt gaben, verunmöglicht starker Schneefall die für Donnerstag geplante Durchführung.
Die weiteren Trainings in Cortina d'Ampezzo, wo die Frauen-Rennen der Olympischen Spiele, darunter die Abfahrt am Sonntag, stattfinden, sind am Freitag und Samstag angesetzt. Für die Schweiz sind Malorie Blanc, Corinne Suter, Janine Schmitt, Jasmine Flury und Delia Durrer am Start. (riz/sda)
Die weiteren Trainings in Cortina d'Ampezzo, wo die Frauen-Rennen der Olympischen Spiele, darunter die Abfahrt am Sonntag, stattfinden, sind am Freitag und Samstag angesetzt. Für die Schweiz sind Malorie Blanc, Corinne Suter, Janine Schmitt, Jasmine Flury und Delia Durrer am Start. (riz/sda)
Auch Snoop Dogg ist bereit für die Olympischen Spiele
Yes, @SnoopDogg torchbearer in #Gallarate 🔥🔥#MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 pic.twitter.com/QQ8f1lwtxO— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 4, 2026
Zwei Bundesratsmitglieder reisen an die Olympischen Spiele
Gleich zwei Schweizer Regierungsmitglieder reisen an die Olympischen Spiele in Italien, die am kommenden Freitag beginnen. Bundespräsident Guy Parmelin wird an der Eröffnungszeremonie teilnehmen. Sportminister Martin Pfister will Schweizer Sportlerinnen und Sportler vor Ort unterstützen.
Parmelin wird am Eröffnungsakt am Freitag die Schweizer Regierung vertreten, wie sein Departement für Wirtschaft, Forschung und Bildung am Mittwoch mitteilte. Zudem will der Waadtländer den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella treffen. Parmelin plant zudem Besuche von einzelnen Wettkämpfen und Treffen mit Schweizer Athletinnen und Athleten. Nach ihm wird Bundesrat Martin Pfister von Sonntag bis Dienstag in Italien sein. Er will ebenfalls Sportlerinnen und Sportler treffen und sich mit hohen Funktionären von Sportverbänden und Institutionen austauschen.
Nach Angaben des Verteidigungsdepartements wird Pfister bei der Team-Kombination im Ski alpin der Männer in Bormio und dem Gruppenphasen-Spiel im Frauen-Eishockey der Schweiz gegen die USA mitfiebern. (abu/sda)
Parmelin wird am Eröffnungsakt am Freitag die Schweizer Regierung vertreten, wie sein Departement für Wirtschaft, Forschung und Bildung am Mittwoch mitteilte. Zudem will der Waadtländer den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella treffen. Parmelin plant zudem Besuche von einzelnen Wettkämpfen und Treffen mit Schweizer Athletinnen und Athleten. Nach ihm wird Bundesrat Martin Pfister von Sonntag bis Dienstag in Italien sein. Er will ebenfalls Sportlerinnen und Sportler treffen und sich mit hohen Funktionären von Sportverbänden und Institutionen austauschen.
Nach Angaben des Verteidigungsdepartements wird Pfister bei der Team-Kombination im Ski alpin der Männer in Bormio und dem Gruppenphasen-Spiel im Frauen-Eishockey der Schweiz gegen die USA mitfiebern. (abu/sda)
Österreichischer Regelbock um Marco Schwarz
Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat sich in der Olympiavorbereitung von ihrem Superstar Marco Schwarz einen Regelbock geleistet. In der Abfahrt in Bormio wird der 30-Jährige nicht am Start stehen, aber im Super-G ist er nach seinem Sieg im Dezember in Livigno einer der Mitfavoriten. Um sich optimal auf den Super-G vom Mittwoch, dem 11. Februar vorbereiten zu können, wollte Schwarz in Bormio auch die Abfahrtstrainings bestreiten.
Doch das darf er nicht. Seit seinem verherenden Sturz von 2023 – ebenfalls in Bormio – hat der Österreicher keine Abfahrt mehr bestritten. Um für das Abfahrtstraining Startberechtigt zu sein, hätte er deshalb in diesem Winter mindestens eine Abfahrt bestreiten müssen. Diese Regelung hatten die Österreicher nicht auf dem Schirm. «Wir haben das in gewisser Hinsicht nicht auf dem Radar gehabt», gibt ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer in österreichischen Medien zu.
So muss sich Schwarz stattdessen zuhause in Österreich auf das Rennen vom kommenden Mittwoch vorbereiten. (abu)
Doch das darf er nicht. Seit seinem verherenden Sturz von 2023 – ebenfalls in Bormio – hat der Österreicher keine Abfahrt mehr bestritten. Um für das Abfahrtstraining Startberechtigt zu sein, hätte er deshalb in diesem Winter mindestens eine Abfahrt bestreiten müssen. Diese Regelung hatten die Österreicher nicht auf dem Schirm. «Wir haben das in gewisser Hinsicht nicht auf dem Radar gehabt», gibt ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer in österreichischen Medien zu.
So muss sich Schwarz stattdessen zuhause in Österreich auf das Rennen vom kommenden Mittwoch vorbereiten. (abu)
Wende im Minions-Musik-Drama
Gute Nachrichten für den spanischen Eiskunstläufer Tomas-Llorenc Guarino Sabate. Der 26-Jährige darf bei den Olympischen Spielen in Mailand nun doch zur Musik aus den Minion-Filmen auflaufen. Nachdem ihm dies zuvor wegen möglicher Urheberrechtsverletzung untersagt worden war, erhielt er von Universal Studios – wohl auch aufgrund des öffentlichen Drucks – doch noch positiven Bescheid. «Ein riesiges Dankeschön an alle, die den Beitrag geteilt und uns unterstützt haben», schrieb Guarini Sabate auf Instagram.
92 Prozent der Olympia-Teilnehmer getestet
Die Internationale Test-Agentur (ITA) hat nach Informationen vom Dienstag in den letzten sechs Monaten vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo mehr als 7100 Dopingproben genommen. Unter den Getesteten seien 2800 für das Grossereignis nominierte Athletinnen und Athleten. 92 Prozent der Teilnehmer wurden somit im letzten halben Jahr mindestens einmal getestet.
Der Fokus sei auf Risiko-Disziplinen gelegen. Die meisten Tests habe es im Skispringen, Biathlon, Rodeln, Eisschnelllauf und Short Track gegeben. Anteilsmässig mit mehr als 94 Prozent am meisten getestet wurden Sportlerinnen und Sportler aus China, den USA, Deutschland und Spanien. Am Montag wurde die italienische Biathletin Rebecca Passler von den Spielen ausgeschlossen; sie war positiv auf die verbotene Substanz Letrozol getestet worden. (hkl/sda/apa)
Der Fokus sei auf Risiko-Disziplinen gelegen. Die meisten Tests habe es im Skispringen, Biathlon, Rodeln, Eisschnelllauf und Short Track gegeben. Anteilsmässig mit mehr als 94 Prozent am meisten getestet wurden Sportlerinnen und Sportler aus China, den USA, Deutschland und Spanien. Am Montag wurde die italienische Biathletin Rebecca Passler von den Spielen ausgeschlossen; sie war positiv auf die verbotene Substanz Letrozol getestet worden. (hkl/sda/apa)
Yann Sommer ist bei der Eröffnungsfeier als Co-Kommentator dabei
Bei der Eröffnungsfeier wird es zu einer Premiere für den ehemaligen Schweizer Nati-Goalie Yann Sommer kommen. Neben Kommentator Reto Müller wird Sommer die Eröffnungsfeier als Co-Kommentator begleiten. «Sommer wird den Zuschauerinnen und Zuschauern die italienische Kultur und Lebensart näherbringen», schreibt das SRF in einer offiziellen Mitteilung.
Für den 37-Jährigen wird es ein kleines Heimspiel, denn seit zweieinhalb Jahren steht Sommer bei Inter Mailand zu Gast. Die Heimspiele von Inter und auch die Eröffnungsfeier finden im legendären San Siro statt. (riz)
Für den 37-Jährigen wird es ein kleines Heimspiel, denn seit zweieinhalb Jahren steht Sommer bei Inter Mailand zu Gast. Die Heimspiele von Inter und auch die Eröffnungsfeier finden im legendären San Siro statt. (riz)
Maskottchen sind teuer
Wenn du an die Olympischen Spiele reist und ein Plüsch-Maskottchen nach hause nehmen willst, musst du tief in die Tasche greifen. Wie eine britische Journalistin schriebt, kostet die Plüsch-Version von Maskottchen Milo 65 Euro. (abu)
Aww, well Milo the 2026 Olympic mascot is quite cute, so maybe I will get a plushie as a memen... HOW MUCH??? pic.twitter.com/canCK4keWA— Emma Smith (@emmasmithjourno) February 2, 2026