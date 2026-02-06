Vom 6. bis am 22. Februar finden in Mailand und Cortina die Olympischen Winterspiele statt. Bild: Shutterstock

Was du zur grossen Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 wissen willst

Am 6. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Und wie bei den Olympischen Spielen üblich, wird der Beginn der Spiele mit einer grossen Eröffnungsfeier zelebriert. Diese markiert traditionell den offiziellen Beginn der Spiele und findet vor den meisten Wettkämpfen statt.

Alles, was du zur grossen Feier wissen willst.

Wo und wann findet die Eröffnungsfeier statt?

Die Eröffnungsfeier wird im San Siro in Mailand stattfinden. Neben der zentralen Zeremonie in Mailand, die um 20 Uhr beginnt, finden gleichzeitig auch Feiern und Athletenparaden an weiteren Olympia-Standorten statt – darunter Predazzo, Livigno und Cortina d’Ampezzo.

Die Eröffnungsfeier wird im San Siro in Mailand stattfinden. Bild: keystone

Wie sieht das Programm der Feier aus?

Der Einmarsch der Delegationen und das Entzünden des olympischen Kessels sind die Höhepunkte der Eröffnungsfeier.



Traditionell wird Griechenland als erste Nation im Stadion auflaufen, danach folgt der Einmarsch der Nationen in alphabetischer Reihenfolge. Italien als Gastgebernation wird als letzte ins Stadion einlaufen.

Für die Schweizer Delegation werden Skicrossfahrerin Fanny Smith und Eishockey-Star Nino Niederreiter die Fahne tragen.

Erstmals in der Geschichte wird es zudem zwei olympische Kessel geben: Einen Kessel am Arco della Pace in Milano und einen Kessel auf der Piazza Dibona in Cortina d'Ampezzo.

Wer tritt bei der Eröffnungsfeier auf?

Es wird eine ganze Reihe von Weltstars in Mailand auf der Bühne stehen, unter anderem der weltberühmte italienische Tenor Andrea Bocelli und die fünffache Grammy-Preisträgerin Mariah Carey.

Unter anderem wird der Tenor Andrea Bocelli bei der Eröffnungsfeier auf der Bühne stehen. Bild: keystone

Wo wird die Feier übertragen?

Die Eröffnungsfeier wird live auf SRF zwei übertragen. Ab 19 Uhr geht die Liveübertragung los, moderiert wird die Feier von Annette Fetscherin, kommentiert von Reto Müller.

Moderiert die Eröffnungszeremonie für SRF: Annette Fetscherin. Bild: keystone

Gibt es noch Tickets für die Eröffnungsfeier?

Es gibt noch Tickets für die Zeremonie, ganz billig wird das aber nicht. Das billigste ist für 260 Euro zu haben, das teuerste kostet gar 2026 Euro.

Falls du also genug Geld in der Tasche hast, kannst du hier ein Ticket kaufen.

