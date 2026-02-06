bedeckt
Alle Infos zur Eröffnungsfeier der olympischen Winterspiele in Mailand

Vom 6. bis am 22. Februar finden in Mailand und Cortina die Olympischen Winterspiele statt.
Vom 6. bis am 22. Februar finden in Mailand und Cortina die Olympischen Winterspiele statt. Bild: Shutterstock

Was du zur grossen Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 wissen willst

06.02.2026, 06:2306.02.2026, 06:23

Am 6. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Und wie bei den Olympischen Spielen üblich, wird der Beginn der Spiele mit einer grossen Eröffnungsfeier zelebriert. Diese markiert traditionell den offiziellen Beginn der Spiele und findet vor den meisten Wettkämpfen statt.

Alles, was du zur grossen Feier wissen willst.

Inhaltsverzeichnis
Wo und wann findet die Eröffnungsfeier statt?Wie sieht das Programm der Feier aus?Wer tritt bei der Eröffnungsfeier auf?Wo wird die Feier übertragen?Gibt es noch Tickets für die Eröffnungsfeier?

Wo und wann findet die Eröffnungsfeier statt?

Die Eröffnungsfeier wird im San Siro in Mailand stattfinden. Neben der zentralen Zeremonie in Mailand, die um 20 Uhr beginnt, finden gleichzeitig auch Feiern und Athletenparaden an weiteren Olympia-Standorten statt – darunter Predazzo, Livigno und Cortina d’Ampezzo.

Creative Director Marco Balich attends the Organising Committee for the Olympic and Paralympic Winter Games 2026 press conference unveiling the concept of the opening ceremony of the Milano-Cortina Wi ...
Die Eröffnungsfeier wird im San Siro in Mailand stattfinden.Bild: keystone

Wie sieht das Programm der Feier aus?

Der Einmarsch der Delegationen und das Entzünden des olympischen Kessels sind die Höhepunkte der Eröffnungsfeier.

Traditionell wird Griechenland als erste Nation im Stadion auflaufen, danach folgt der Einmarsch der Nationen in alphabetischer Reihenfolge. Italien als Gastgebernation wird als letzte ins Stadion einlaufen.

Für die Schweizer Delegation werden Skicrossfahrerin Fanny Smith und Eishockey-Star Nino Niederreiter die Fahne tragen.

Erstmals in der Geschichte wird es zudem zwei olympische Kessel geben: Einen Kessel am Arco della Pace in Milano und einen Kessel auf der Piazza Dibona in Cortina d'Ampezzo.

Wer tritt bei der Eröffnungsfeier auf?

Es wird eine ganze Reihe von Weltstars in Mailand auf der Bühne stehen, unter anderem der weltberühmte italienische Tenor Andrea Bocelli und die fünffache Grammy-Preisträgerin Mariah Carey.

Singer Andrea Bocelli performs at the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (Mandel Ngan/Pool Photo via AP) WCup Draw Soccer
Unter anderem wird der Tenor Andrea Bocelli bei der Eröffnungsfeier auf der Bühne stehen.Bild: keystone

Wo wird die Feier übertragen?

Die Eröffnungsfeier wird live auf SRF zwei übertragen. Ab 19 Uhr geht die Liveübertragung los, moderiert wird die Feier von Annette Fetscherin, kommentiert von Reto Müller.

Annette Fetscherin, TV anchor for SRF, poses prior the game between HC Fribourg-Gotteron of Switzerland and HC Sparta Praha of Czech Republic, at the 97th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos, ...
Moderiert die Eröffnungszeremonie für SRF: Annette Fetscherin. Bild: keystone

Gibt es noch Tickets für die Eröffnungsfeier?

Es gibt noch Tickets für die Zeremonie, ganz billig wird das aber nicht. Das billigste ist für 260 Euro zu haben, das teuerste kostet gar 2026 Euro.

Falls du also genug Geld in der Tasche hast, kannst du hier ein Ticket kaufen.

(ome)

Mehr zu den Olympischen Winterspielen 2026:

Simon Ammann nicht dabei – 175 Schweizer SportlerInnen reisen für Olympia nach Italien
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina
1 / 17
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina

Hier wird vom 6. bis 22. Februar 2026 um Gold, Silber und Bronze gekämpft.
quelle: keystone / alessandro trovati
Diese (wortwörtlich) atemberaubende Trend-Sportart will Olympia 2028 aufmischen
Video: watson
