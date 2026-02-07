Plötzlich fliegt Höfflins Ski neben ihr her +++ Entwarnung bei Hockey-Nati

In der Slopestyle-Qualifikation wollen sich mit Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin und Giulia Tanno drei Schweizer Freestyle-Skierinnen einen Platz im Final der besten 12 sichern. Nach dem ersten von zwei Läufen führt Gremaud, Höfflin erlebte hingegen einen Schreckmoment. Bei einem Sprung verlor sie nämlich einen Ski und flog dann plötzlich neben diesem durch die Luft, bevor sie beider Landung stürzte. Es scheint ihr aber gut zu gehen.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Plötzlich fliegt Sarah Höfflins Ski durch die Luft
Wo Snoop Dogg ausnahmsweise schwer zu finden ist
Snoop Dogg ist in Cortina allgegenwärtig. Zum Teil stiehlt der US-Rapper sogar den Sportlern die Show – zum Beispiel, wenn er im extravaganten «Stars and Stripes»-Outfit beim Mixed-Curling erscheint. Der Sportfan Snoop Dogg ist ein Ehrencaptain des US-Olympiateams. Und anscheinend gibt es einen speziellen Pin des Superstars, einen, dem die Skifahrerinnen Malorie Blanc und Janine Schmitt bis am Freitagabend vergebens nachjagten. Die beiden liefern sich ein kleines teaminternes Duell, wer die meisten bekommt. So omnipräsent Snoop Dogg zu sehen ist, sein Pin scheint eher rar zu sein. (nih/sda)
Spiel der Hockey-Nati gegen Kanada kann stattfinden
Die Schweizer Eishockey-Nati der Frauen kann das für den heutigen Samstagabend um 21.10 Uhr geplante Spiel gegen Kanada bestreiten. Dies teilte Swiss Olympic mit.
An der Eröffnungsfeier am Freitagabend konnte das Team aufgrund eines Norovirus-Falls nicht teilnehmen, doch traten bei den weiteren Spielerinnen keine weiteren Symptome auf. So bestünden «aus medizinischer Sicht keine Einwände gegen die Durchführung der Partie».
Auch die betroffene Spielerin – gemäss Eismeister Zaugg handle es sich um Goalie Andrea Brändli, die beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Tschechien nicht mittun konnte – zeige seit Freitagmorgen «keine Anzeichen einer Erkrankung mehr». (nih)
Deshalb will Odermatt wohl nicht mit von Allmen im Zimmer schlafen
Marco Odermatt und Franjo von Allmen sind bei der Abfahrt am heutigen Samstag die grossen Favoriten. Obwohl sie Konkurrenten sind, verstehen sich die beiden sehr gut – im selben Zimmer sollten sie aber lieber nicht schlafen. Zumindest für Odermatts Wohl. Der erklärte beim Tages-Anzeiger nämlich, dass es ihn nerve, wenn jemand schnarche. Und von Allmen tue dies, wie Odermatt aus Erzählungen weiss. «Mit Franjo war ich noch nie im Zimmer, aber ich habe schon gehört, dass er ziemlich schnarcht», sagte der 28-jährige Nidwaldner.
Bei Rennen sei das kein Problem, da Odermatt da jeweils ein Einzelzimmer habe. Und für ein paar Tage während der Trainings «geht das schon». Vielleicht kommt es also einmal doch noch zum schnellsten Doppelzimmer der Welt.
Hockey-Frauen: Viruserkrankung für Goalie Nummer 1?
Gemäss einer offiziellen Mitteilung ist in der Eishockey-Nati der Frauen in der Nacht auf Freitag «ein positiver Norovirusfall aufgetreten. Das positive Testresultat der Athletin lag erst nach dem Auftaktsieg gegen Tschechien und kurz vor der Eröffnungsfeier vor». Seit Freitagvormittag sei die Spielerin wieder symptomfrei. Als Vorsichtsmassnahme wurde das Team isoliert und nahm nicht an der Eröffnungsfeier teil, keine weitere Spielerin zeigte bisher Symptome.
Um welche Spielerin handelt es sich? Die Antwort hat Nationaltrainer Colin Muller wohl indirekt gegeben. Es dürfte sich um Torhüterin Andrea Brändli (28) handeln. Sie gehört zu den besten Goalies Europas, war aber gegen Tschechien nicht einmal als Nummer 2 auf dem Matchblatt. Saskia Maurer (24) ersetzte sie beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen grandios. Auf die Frage, warum Andrea Brändli nicht einmal die Nummer zwei war, sagte Colin Muller nach dem Spiel gegen Tschechien kryptisch und ausweichend erst nach mehrmaligen Nachfragen durch zwei Chronisten: «Andrea war heute nicht zu hundert Prozent fit, sie wird aber sicher in einem der nächsten beiden Spiele spielen.» Verletzt sei sie nicht. (kza)
Norovirus bei Eishockey-Frauennati
Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen, das mit einem 4:3 nach Penaltyschiessen über Tschechien erfolgreich ins Olympiaturnier gestartet ist, beklagt einen positiven Norovirus-Fall. Deshalb nahmen die Schweizerinnen am Abend nicht an der Eröffnungsfeier in Mailand teil.
Die betroffene Athletin war seit der Ankunft im olympischen Dorf letzten Montag in einem Einzelzimmer untergebracht. Sie wurde vom Team isoliert. Seit Freitagmorgen ist sie wieder symptomfrei.
Schon bei Finnlands Hockey-Frauen sorgte das Norovirus für Ungemach. Das erste Spiel der Finninnen gegen Kanada wurde verschoben, weil 13 Finninnen infiziert waren. (ram/sda)
Schweizer müssen in der Abfahrt vorlegen
Am Samstag um 11.30 Uhr steht die Männer-Abfahrt auf dem Programm. Beim ersten grossen Highlight dieser Olympischen Spiele gehen die drei Schweizer von den meistgenannten Favoriten zuerst ins Rennen. Sie kommen gleich im Paket mit den Startnummern 6 (Alexis Monney), 7 (Marco Odermatt) und 8 (Franjo von Allmen).
Ihre Herausforderer folgen kurz darauf. Zu beachten sind bestimmt der Österreicher Vincent Kriechmayr (9) und die beiden Italiener Giovanni Franzoni (11) und Dominik Paris (12). Dem vierten Schweizer, Stefan Rogentin, wurde die Startnummer 20 zugelost. (ram)
