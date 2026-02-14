Das Team um Skip Yannick Schwaller ist weiterhin makellos unterwegs. In der 4. Runde der Curling-Turniers gewinnt die Schweiz den Spitzenkampf gegen Kanada 9:5.
Schwaller und seine Teamkollegen Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-van Berkel hatten die Partie gleich mit einem Zweierhaus im ersten End lanciert und nie die Kontrolle verloren. Mit dem letzten Stein holten sie viermal zwei Punkte, Kanada bloss einmal. Der Gegner gab nach dem neunten End auf. (abu/sda)
