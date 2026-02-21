Der Amerikanersichert sich am Freitagabendin der. Der 31-Jährige, der seit mehreren Jahren in der Halfpipe zur Elite gehört und an den Winterspielen 2018 und 2022 bereits Silber und Bronze gewonnen hatte, sicherte sich seine erste olympische Goldmedaille mit seinem letzten Versuch, der mit 93,75 Punkten honoriert wurde. Silber ging an den Esten(93,00), Bronze an den Kanadier(91,00).Mit dem Neuseeländer Finley Melville Ives und dem Südkoreaner Lee Seunghun konnten zwei Medaillenanwärter im Final nicht ins Geschehen eingreifen. Lee verlor beim Aufwärmen vor dem Final die Kontrolle und konnte nach überstandener Qualifikation nicht antreten. Melville Ives, die Nummer 1 im laufenden Halfpipe-Weltcup, verletzte sich in der Qualifikation. Der 19-jährige Melville Ives schlug bei der Landung nach einem Trick heftig mit dem Kopf auf und musste nach sechsminütiger Vor-Ort-Versorgung auf einer Trage aus dem Zielbereich gebracht werden. Sein Trainer gab später Entwarnung.