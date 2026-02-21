Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen die Silbermedaille. Im ersten olympischen Mixed-Wettkampf der Geschichte muss sich das Schweizer Duo nur von Frankreich schlagen lassen.
Auf die Olympiasieger Emily Harrop und Thibault Anselmet büssen die Schweizer zwölf Sekunden ein. Bronze geht mit Spanien an die dritte Nation, die man vor dem Wettkampf favorisiert hatte. (ram)
