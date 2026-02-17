ok im obsessed with them 😭😭 pic.twitter.com/gfXGZZJIK7 https://t.co/66a7FnhdYQ— nina♡🍁 ◯◯◯◯◯ (@ninafeelz) February 16, 2026
So bereitet sich ein Bob-Duo für die Winterspiele vor +++ Hasler am Ende gute Fünfte
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
«Nie ohne mein Buddy»: So bereitet sich ein Bob-Duo auf die Wettkämpfe vor.
Curlerinnen mit Viererhaus zum Sieg
Die Schweizer Curlerinnen rund um Skip Silvana Tirinzoni schlugen Grossbritannien 10:6. Nach dem 6:6 schrieben die Schweizerinnen im neunten End dank einem genialen Stein von Alina Pätz ihr zweites Viererhaus an diesem Turnier, danach gaben die Britinnen auf.
Es war für die Schweizerinnen im sechsten Spiel der vierte Sieg, womit sie sich gut im Rennen um die Halbfinal-Qualifikation befinden. Am Dienstag ist um 14:05 Uhr Südkorea der nächste Gegner. Die Asiatinnen weisen die gleiche Bilanz wie die Schweizerinnen auf. (ram/sda)
Hasler verbessert sich auf Schlussrang 5
Das Beste kam zum Schluss: Melanie Hasler fuhr im 4. Lauf der Monobob-Konkurrenz die Bestzeit. Damit verbesserte sich die Aargauerin auf Schlussrang 5. Für eine Medaille fehlten Hasler allerdings 0,94 Sekunden. Debora Annen wird Elfte.
Olympiasiegerin wurde die 41-jährige Elana Meyers Taylor. Die Amerikanerin fing im letzten Durchgang die bis dahin führende Laura Nolte ab. Der Deutschen fehlten vier Hundertstel. Bronze ging ebenfalls an die USA, an Kaillie Armbruster Humphries.
Oldham grosse Profiteurin von Gremauds Forfait
Megan Oldham schnappte Eileen Gu im Big Air der Freeskierinnen Olympia-Gold weg. Die Kanadierin, vor vier Jahren Peking unglückliche Vierte, siegte bei schwierigen Bedingungen in Livigno hauchdünn. Die 180,75 Punkte der 24-Jährigen für die besten zwei Sprünge waren 1,75 mehr als das Total von Gu und 2,5 mehr, als die Italienerin Flora Tabanelli bekam.
Der Final ging ohne die Schweizer Gold-Anwärterin Mathilde Gremaud über die Bühne. Die Freiburgerin stürzte im Probedurchgang und konnte wegen einer Verletzung an der Hüfte nicht antreten. (ram/sda)
Nadja Kälin darf mit Fähndrich laufen
Nadine Fähndrich kämpft am Mittwoch im Team-Sprint etwas überraschend mit Nadja Kälin statt mit Anja Weber um eine Olympia-Medaille. Die Trainer begründeten den Entscheid mit den letzten Resultaten und der Formkurve.
Weber (rechts) hatte an der WM 2025 mit Fähndrich die Bronzemedaille gewonnen. Kälin (links) brillierte zum Auftakt der Olympischen Spiele mit Platz 4 im Skiathlon. Der Team-Sprint wird in der Skating-Technik gelaufen. (ram/sda)
