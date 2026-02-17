Megan Oldham schnappte Eileen Gu im Big Air der Freeskierinnen Olympia-Gold weg. Die Kanadierin, vor vier Jahren Peking unglückliche Vierte, siegte bei schwierigen Bedingungen in Livigno hauchdünn. Die 180,75 Punkte der 24-Jährigen für die besten zwei Sprünge waren 1,75 mehr als das Total von Gu und 2,5 mehr, als die Italienerin Flora Tabanelli bekam.



Der Final ging ohne die Schweizer Gold-Anwärterin Mathilde Gremaud über die Bühne. Die Freiburgerin stürzte im Probedurchgang und konnte wegen einer Verletzung an der Hüfte nicht antreten. (ram/sda)