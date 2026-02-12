Dasstartet erfolgreich ins Olympia-Turnier. Die Schweizerinnen. Das gesamte Quartett spielte sehr, sehr gut. Vor allem spielten die Schweizerinnen weitaus viel präziser und konstanter als die Italienerinnen. Dann, wenn Tirinzoni und Co. den letzten Stein spielen konnten, im zweiten End (zum 2:1), im fünften End (zum 4:2) und im siebenten End (zum 6:3) jeweils zwei Punkte.«Das ganze Team hat auf sehr hohem Niveau gespielt und ich bin sehr zufrieden», sagte Tirinzoni im SRF. «Der Fokus war hoch, wir wussten, dass wir nicht nachlassen dürfen.In den nächsten Runden treffen die Schweizerinnen auf China (am Freitag), Japan und Kanada (beide am Samstag). (ram/sda)