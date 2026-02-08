Gold im Parallelriesenslalom der Snowboarderinnen geht nicht an eine der beiden Topfavoritinnen. Ester Ledecka (Bild), die Olympiasiegerin von 2018 und 2022, scheiterte nach einem Fehler im Viertelfinal an Sabine Payer aus Österreich.
Auch für die amtierende Weltmeisterin endete der Gold-Traum im Viertelfinal. Miki Tsubaki blieb an der Italienerin Elisa Caffont hängen.
