Seit zwei Jahren hat Petra Vlohva kein Rennen mehr bestritten. Dies wird sich am Dienstag ändern, wie die Slowakin auf «Instagram» bekanntgibt. Die Technikerin wird an den Olympischen Spielen in der Team-Kombination und im Slalom an den Start gehen. «Ich kann es kaum erwarten, wieder am Start zu sein und mein Land zu repräsentieren», gibt Vlohva bekannt.
Bei ihrem Heimrennen in Jasna stürzte Vlohva am 20. Januar 2024 und riss sich das Kreuz- und das Innenband im rechten Knie und musste im März 2025 erneut am Knie operiert werden.
