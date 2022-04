Video: twitter

Real Madrid feiert grosse Kabinen-Party – nur Bale steht teilnahmslos in der Ecke

Real Madrid feierte am Sonntag einen äusserst wichtigen 3:2-Sieg. Beim FC Sevilla lagen die «Königlichen» bis zur 82. Minute noch mit 1:2 in Rückstand, doch dank Treffern von Nacho Fernandez und Karim Benzema in der Nachspielzeit schaffte das Team von Trainer Carlo Ancelotti noch die späte Wende. Ein grosser Schritt in Richtung des 35. Meistertitels – Reals Vorsprung auf die ersten Verfolger beträgt sechs Runden vor Schluss fast uneinholbare 15 Punkte.

Das musste nach Spielschluss natürlich ausgiebig gefeiert werden. In der Kabine wurde getanzt und gesungen, Spieler und Trainer klatschten ab und umarmten sich innig, wie vom Klub auf Twitter veröffentlichte Videos zeigen. Nur einer machte bei der grossen Kabinenparty nicht mit: Gareth Bale.

Der 32-jährige Waliser stand mit ernster Miene völlig unbeteiligt in einer Ecke und sah dem wilden Treiben emotionslos zu. Dem Kameramann warf er ausserdem einen ziemlich bösen Blick zu, als dieser auf ihn schwenkte. Ziemlich «unbeholfen» und «verloren» sei Bale dagestanden, beschrieb die «AS» die Szenerie in der Umkleidekabine des Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Beim obligaten Jubelfoto mit der Mannschaft fehlte Bale als einziger dann komplett – von 20 Spielern, die gegen Sevilla im Kader standen, waren 19 auf dem Bild, das Toni Kroos auf Twitter postete. Ob der Waliser das Foto geschossen habe, fragte ein User deshalb zynisch. Eine Antwort kriegte er leider nicht.

Bale spielt bei Real schon seit längerer Zeit keine Rolle mehr. Der 101-Millionen-Euro-Transfer von 2013 hat in dieser Saison erst sieben Spiele und 290 Einsatzminuten bestritten. Zuletzt kam er beim 2:0-Sieg gegen Getafe am vorletzten Wochenende zu einem Kurzeinsatz.

Den wohl letzten Kredit verspielte Bale Ende März während der Nationalmannschaftspause, als er mit seiner Blitzgenesung für Aufsehen sorgte. Für den Clásico mit Real gegen den Erzrivalen Barcelona meldete er sich damals wegen einer Verletzung ab, wenige Tage später war er topfit und mit zwei Toren beim 2:0-Sieg gegen Österreich der Matchwinner im WM-Playoff-Halbfinal. Einmal mehr bestätigte Bale sein mittlerweile legendäres Motto «Wales. Golf. Madrid.»

Bei Real muss Bale nur noch bis im Sommer ausharren. Dann nämlich läuft sein Vertrag mit den Königlichen aus. Eine Verlängerung steht nicht zur Debatte. Wohin es den Flügelstürmer verschlägt, ist noch unklar. Der spanische Journalist Juanfe Sanz erklärte zuletzt, dass Bale sich offenbar vorstellen könne, in Spanien zu bleiben und auch ein Wechsel zu Barcelona oder Atlético Madrid nicht ausschliesse. Das klingt aber sehr nach billiger Polemik.

Viel wahrscheinlicher ist, dass Bale seine Karriere auf der Insel fortsetzen wird. Zuletzt wurde berichtet, dass Zweitligist Cardiff City am Wales-Captain interessiert sei. Angebote soll es zudem aus dem arabischen Raum geben. (pre)