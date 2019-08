Sport

ESAF 2019: Wie viel Schwingerkönig steckt in dir? Finde es hier heraus



Wie viel Schwingerkönig steckt in dir? Mit diesem Test findest du es heraus!

Du bist vielleicht nicht ganz so gross, nicht ganz so breit und nicht ganz so kräftig wie die 276 Schwinger, die am Eidgenössischen in Zug um die Krone kämpfen. Aber vielleicht hast auch du das Potenzial dazu, König zu werden. Hier findest du heraus, ob es sich für dich lohnt, das Training für Pratteln 2022 aufzunehmen.

Quiz 1. So, gleich mal zu den fast nackten Tatsachen. Was trägst du drunter? 2. Welches ist dein Lieblings-Subaru? Legacy Justy Impreza Forester 3. Apropos Subaru: Von wem hast du grad eine Kassette im Radio? 4. Wähle den Schnupfspruch aus, der dir am meisten entspricht! Suufe, schnupfe, rund um d'Uhr, das isch d'Schwiizer Bergkultur. Priis! Dä Schnupf git mer Pfupf und ich schnupf bis mi lupft. Priis! Slow down, take it easy! Nimm es chliises Priisi! Bim Flachdach isch s'Dach flach. Priis! Am Morge pfiiffet d'Vögeli und am Obig vöglet Pfiiffeli. Figge Priis! Was machet Chöch i dä Chuchi? Priisotto! 5. Du hast schon vor dem Eidgenössischen im Gabentempel vorbeigeschaut und weisst deshalb, was du am liebsten nach Hause nehmen würdest. Nämlich: KEYSTONE KEYSTONE EPA AAP vespa KEYSTONE X90069 KEYSTONE 6. Zwischenfrage: Würdest du einen Ohrenschutz tragen als Schwinger? KEYSTONE Ja Nein 7. Holz habe ich am liebsten in Form … KEYSTONE … eines Baumes. … einer schönen Truhe. … von Essstäbchen. … von Grillglut. … von Schnitzel für die Heizung. … von Sägemehl. 8. Wohin zieht es dich in die Ferien? KEYSTONE KEYSTONE KEYSTONE EPA Shutterstock AP 9. Nun folgt eine etwas heikle Frage. Wer macht eigentlich die besten Landmaschinen und Traktoren? 10. Auch ein Schwinger braucht eine Ausgleichs-Sportart. Welche ist deine? Fussball Tennis Hornussen Jogging Mountainbike Salsa-Tanzen 11. So ein Psychotest gibt ganz schön Hunger, findest du nicht? Worauf hast du gerade am meisten Lust? citygourmet.pro AP Pizza Hut AP/America's Test Kitchen AP/Katie Workman Shutterstock shutterstock AP/Paektu Cultural Exchange AP/America's Test Kitchen 12. Und wie feierst du deinen Titel, falls du König wirst? KEYSTONE KEYSTONE KEYSTONE Resultat

Haben wir einen potenziellen Schwingerkönig unter uns?



Teile dein Ergebnis in der Kommentarspalte und finde heraus, wo du stehst!



