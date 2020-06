Sport

Goalie Pavlo Isenko schreibt in der Ukraine ein Fussball-Märchen



Dieser 16-jährige Goalie hat in der Ukraine gerade ein Fussball-Märchen geschrieben

Der ukrainische Fussball-Pokal ist normalerweise kein Wettbewerb, dem wir grosse Aufmerksamkeit schenken. Doch heute machen wir einmal eine Ausnahme. Denn was sich dort gestern abgespielt hat, ist ein wahres Fussball-Märchen.

Mariupol empfing im Cup-Halbfinal Vorskla Poltava. Die Hausherren gingen früh in Führung, Poltava schaffte aber in der 80. Minute dank einem Penalty den Ausgleich. Die Verlängerung brachte ebenfalls keinen Sieger hervor, also musste das Penaltyschiessen entscheiden. Und dort war Poltavas Trainer Yurii Maksimov für eine Überraschung gut.

Statt auf seinen Stammkeeper Dmytro Riznyk zu setzen, wechselte er den erst 16-jährigen Pavlo Isenko ein. Das war ein genialer Schachzug, wie sich wenig später herausstellen sollte. Der Youngster hielt gleich den ersten Penaltyversuch des Gegners. Und als seine Teamkollegen auch zwei Elfer daneben setzten, legte Isenko noch einen drauf, hielt auch die zwei letzten Penaltys und hexte sein Team so in das Pokalfinale. Dort trifft der Aussenseiter nun auf Topfavorit Dynamo Kiew.

