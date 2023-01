Die Saudis zahlen Ronaldo hunderte Millionen – und dann sagt er DAS

Vielleicht hat der Portugiese vor lauter Angeboten den Überblick verloren. Denn er sagte an der Medienkonferenz: «Viele Klubs aus Europa, den USA oder Brasilien versuchten mich zu verpflichten. Aber ich habe mich für dieses tolle Land entschieden, um hier die Kultur zu verändern.»

Doch bei seiner Vorstellung am Dienstag leistete sich der 37-jährige Ronaldo einen Fauxpas, der seine Arbeitgeber ärgern dürfte. Der Portugiese sprach statt von Saudi-Arabien von Südafrika …

Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo setzt seine Karriere in Saudi-Arabien fort. Al-Nassr bezahlt ihm für zweieinhalb Jahre angeblich die Summe von 500 Millionen Euro.

Cristiano Ronaldo bei seiner Vorstellung in Riad.

Cristiano Ronaldo bei seiner Vorstellung in Riad. Bild: keystone

