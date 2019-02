Malgin trifft nach Sololauf, das Tor des Abends (oder Jahres) erzielt aber ein Teamkollege

Erfolgreicher Abend für Denis Malgin! Nicht nur, dass seine Florida Panthers gegen die Montreal Canadiens einen überzeugenden 6:3-Sieg einfahren. Der frühere ZSC-Junior kann auch noch einen persönlichen Torerfolg feiern.

In der 12. Minute kommt er an der eigenen blauen Linie an die Scheibe, fährt in die offensive Zone, zieht ab und erwischt Antti Niemi auf der Fanghandseite. Der Canadiens-Keeper sieht dabei allerdings sehr unglücklich aus. Es ist Malgins siebter Treffer in dieser Saison.

Das Tor …