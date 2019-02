Sport

Schaun mer mal

Gomis zeigt seinen Panther-Jubel – und erschreckt Balljungen zu Tode



Bild: EPA/EPA

Stürmer zeigt seinen legendären Panther-Jubel – und der Balljunge rennt in Panik davon 😂

Mittlerweile kickt der einstige Lyon- und Swansea-Star Bafetimbi Gomis in Saudi-Arabiens Pro League bei Al-Hilal. Am Donnerstag Nachmittag traf der Stürmer beim 2:0-Sieg über Al-Ittihad. Soweit, so unspektakulär.

Der 33-jährige Franzose zeigte anschliessend seinen Panther-Jubel, in dem er auf den Knien geht und eine Raubkatze imitiert.

An seine leicht einschüchternde Art und Gestalt dachte der Gute in dem Moment wohl nicht – und kroch in Richtung eines Balljungen.

Dieser fand das Theater nicht im Entferntesten witzig – im Gegenteil. Der Ärmste rannte eingeschüchtert davon. Immerhin: Gomis entschuldigte sich nach Spielschluss und schenkte dem Jungen sein Trikot.

