Lächerlich, wie sich dieser Fussballer als Opfer einer Tätlichkeit inszeniert

Wellington Silva war mal ein grosses Talent. An der U17-WM 2009, beim fabelhaften Schweizer Triumph in Nigeria, lief er für Brasilien an der Seite von Neymar auf. Mittlerweile spielt der 28-Jährige, der lange Arsenal gehörte, aber stets ausgeliehen wurde, in Japan. Und dort sorgte Wellington Silvan nun mit dieser Szene für Aufsehen:

Bei der 0:1-Niederlage von Gamba Osaka auswärts bei den Yokohama F. Marinos postiert er sich bei einem gegnerischen Einwurf unmittelbar an der Linie. Er rempelt Gegenspieler Daizen Maeda leicht an, zögert einen Augenblick – und fasst sich dann ins Gesicht, ehe der Arme wie vom Blitz getroffen auf den Rasen sinkt.

Das Kopfschütteln Maedas spricht Bände: Für diese Schauspieleinlage erhält Wellington Silva mit Sicherheit keinen Oscar. Viel eher macht er sich damit zu einem Kandidaten für die Goldene Himbeere. (ram)