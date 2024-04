Die Ausdrücke seiner Teamkollegen zeigen: Ole Saeter (m.) ist gerade ein besonderer Treffer gelungen. Bild: www.imago-images.de

Wenn du dein eigenes Tor wortwörtlich so geil findest, dass …

Alle, die schon einmal ein Tor geschossen haben, bei dem einfach alles passt – der Abschluss, die Flugkurve, der Einschlag im Tor –, weiss, dass es wenig Schöneres auf dem Fussballplatz gibt. So muss sich auch Ole Saeter nach seinem Treffer vom Montag gefühlt haben. Aus rund 30 Metern zog der Stürmer von Rosenborg Trondheim ab und traf perfekt in den Winkel. Der gegnerische Goalie von Sandefjord war chancenlos.

Mit dem Treffer in der 65. Minute brachte der 28-Jährige, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, sein Team auf die Siegerstrasse. Rosenborg gewann zum Saisonauftakt der norwegischen Eliteserien am Ende 2:0. Nach dem Spiel sprach Saeter über sein Traumtor – und blieb dabei nicht ganz jugendfrei. Er könne sich nicht mehr genau an das Tor erinnern, weshalb er es sich zu Hause noch einmal anschauen wolle. «Das Handy in der linken, den Penis in der rechten Hand», erklärte Saeter und ergänzte: «Dann werde ich mich amüsieren. Es wird spät heute Abend.»

Der Moderator von TV2 merkte an, dass Saeter daran denken solle, dass auch Kinder zuschauen könnten, doch konnte auch er sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Es ist ohnehin nicht Saeters erste Aktion neben dem Platz, mit dem er in die Schlagzeilen kommt.

Im letzten November sah Saeter in der Partie gegen den späteren Meister Molde Rot, obwohl er auf der Ersatzbank sass. Er hatte einen Gegenspieler während eines Gerangels nahe der Seitenlinie von hinten umgeschubst. Im Anschluss ging der Stürmer aber nicht in die Kabine, sondern in den Block der Ultras. Dort feuerte er seine Teamkollegen zeitweise gar durch das Megafon des Capos an und zündete einen Pyro.

Durch seinen Kommentar nach dem letzten Treffer dürfte Saeter bei den Fans nur noch stärker zur Kultfigur werden. (nih)