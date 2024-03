Manchmal duckt man sich lieber weg – wie zum Beispiel, wenn Anthony Edwards oder Jalen Johnson (r.) anrauschen. bild: twitter.com/atlhawks / twitter.com/timberwolves / watson

Zwei der krachendsten Dunks, die du dieses Jahr sehen wirst – und das an einem Tag

Es gibt in der Sportwelt wenig Spektakuläreres als einen krachenden Dunk im Basketball. Deshalb wollen wir dir diese beiden Momente der letzten NBA-Nacht auch nicht vorenthalten. Denn gleich in zwei Spielen kam es zu Szenen, die selbst die gegnerischen Fans aus den Sitzen rissen.

Besonders gekracht hat es in Salt Lake City, wo Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves den Ball durch die Reuse hämmerte. Sowohl Edwards als auch John Collins von den Utah Jazz, der sich ihm in den Weg stellte, zogen Verletzungen davon. Ersterer renkte sich einen Finger an der linken Hand aus, weil ihm der Ball darauf fiel. Collins erlitt eine Schädelprellung.

Als der 22-Jährige das Highlight nach dem Spiel sah, kam er selbst kaum aus dem Staunen. «Das ist der beste Dunk meiner Karriere», sagte der 1,93 m grosse Forward, der in seinen bald vier Jahren in der NBA schon für einige spektakuläre Momente gesorgt hat. Edwards trug beim 114:104-Sieg seiner Timberwolves noch 30 weitere Zähler bei.

Einen Sieg konnte Jalen Johnson mit den Atlanta Hawks zwar nicht verbuchen, doch muss sich der 22-Jährige mit seinem Dunk ebenfalls nicht verstecken. Der Mitspieler von Clint Capela sorgte gegen die Los Angeles Lakers für ein Poster-würdiges Bild, als er direkt zu Beginn des Spiels über Austin Reaves sprang und den Ball im Korb versenkte. Da konnte auch der Genfer Capela nur anerkennend gratulieren.

Am Ende unterlag Atlanta den Lakers jedoch deutlich 105:136, was aber nicht wirklich an Johnson lag. Der 2,03-m-Mann erzielte 25 Punkte und war damit der beste Skorer seines Teams. Einzig für die schlechte Dreierquote mit lediglich zwei von elf verwandelten Würfen muss er sich Kritik anhören. (nih)