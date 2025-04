Ein Assist wie gegen Leicester gelang Fabian Schär (l.) zuvor wohl noch nie. Bild: keystone

Das hast du vielleicht noch nie gesehen – Fabian Schär mit kuriosem Assist aus 50 Metern

Mit einem imponierenden 3:0-Auswärtssieg bei Leicester überholt Newcastle United in der englischen Premier League Manchester City und rückt auf Platz 4 vor. Newcastles Captain Fabian Schär bereitete mit einem Weitschuss das 2:0 vor.

Und was war das für ein Weitschuss! Schär eroberte in der eigenen Platzhälfte den Ball, sah dass Leicesters dänischer Goalie Mads Hermansen viel zu weit vor dem Tor stand und versuchte sein Glück mit einem Schuss von hinter der Mittellinie. Schär traf die Latte. Den Abpraller versorgte der nachsetzende Jacob Murphy im Tor.

Das war das 2:0 nach zehn Minuten. Murphy erzielte sowohl das 1:0 (2.) wie das 2:0. Harvey Barnes stellte mit dem 3:0 in der 34. Minute früh Newcastles Auswärtssieg sicher.

Für Schär und sein Team läuft es derzeit hervorragend. Der Schweizer Innenverteidiger verlängerte erst in der Vorwoche den Vertrag um ein Jahr bis 2026 und bleibt damit eine weitere Saison bei den Magpies, für die er seit sieben Jahren spielt. Newcastle zeigt sich auch dank ihm weiterhin in guter Form, nachdem im März mit dem Ligacup (2:1 gegen Liverpool) der erste Titel seit 1955 gewonnen wurde.

Dank vier Siegen in den letzten fünf Spielen ist Newcastle in der Premier League in die Top 5 vorgestossen. Im Vergleich zum punktgleichen Chelsea auf Platz 4 hat Newcastle noch ein Spiel gegen Crystal Palace (11.) in der Hinterhand. Der Kampf um die letzten Champions-League-Plätze in England verheisst in den letzten sieben Runden also viel Spannung. Die Premier League darf aber mit einem der beiden Zusatzplätze in der Königsklasse rechnen, womit auch der fünfte Platz reichen würde.

Leicester City - Newcastle United 0:3 (0:3).

Tore: 2. Murphy 0:1. 11. Murphy 0:2. 34. Barnes 0:3.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär. (nih/sda)