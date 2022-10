Der Schweizer Seebär, der vielleicht etwas gar viel Seemannsgarn gesponnen hat

«Ein Bär war auf die Brücke geklettert, ein Monster, drei Meter gross und 500 bis 600 Kilogramm schwer. Ich geriet in Panik. Zum Glück hatte ich eine Pistole zur Hand. Ich gab zwei Schüsse in die Luft ab. Aber der Bär rührte sich nicht. Ich versuchte zu schreien, aber das half nichts. Ich sagte mir, dass ich mich beruhigen musste, denn in wenigen Sekunden konnte er auf mir sein. Ich zielte auf seine Schädelmitte, aber ich wusste, dass ich nur einen Treffer landen durfte, sonst würde er mich töten.»