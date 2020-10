Sport

Schweiz

Das sind die Noten der Schweizer Nati beim 3:3 gegen Deutschland



Bild: keystone

Die Noten der Schweizer Nati beim 3:3 gegen Deutschland – für einen gibt's gar eine 6

Nach dem 3:3-Unentschieden der Schweiz in der Nations League gegen Deutschland: Wer hat überzeugt, wer nicht? Lesen Sie unsere Einzelkritik.

Markus Brütsch / ch media

Das Schweizer Nationalteam hat im Auswärtsspiel gegen Deutschland den ersten Sieg in diesem Jahr verpasst. In der Nations League reichte es der SFV-Auswahl trotz zweimaliger Führung gegen den vierfachen Weltmeister nur zu einem 3:3. Damit bleibt die Schweiz in der Gruppe 4 der Liga A auf dem letzten Platz.

Mario Gavranovic (5./56.) traf in Köln zweimal, Remo Freuler (26.) schoss ein Tor. Die beiden brachten mit ihren Treffern die Schweiz 2:0 und 3:2 in Führung. Doch die Deutschen kamen jeweils postwendend heran. Das deutsche Anschlusstor zum 1:2 fiel zwei Minuten nach dem zweiten Schweizer Tor. Den 3:3-Ausgleich erzielte Deutschland durch Serge Gnabry vier Minuten nach der erneuten Schweizer Führung. Wie die einzelnen Spieler abgeschnitten haben, siehst du in der folgenden Bilderstrecke.

Die Noten der Schweizer Nati beim 3:3 gegen Deutschland

