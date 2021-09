Nur alle sechs Jahre findet der Kilchberg-Schwinget vor den Toren der Stadt Zürich statt. Wegen der Corona-Pandemie dauerte es seit der letzten Austragung sogar sieben Jahre.



Dass das Fest nur so selten ausgetragen wird, ist ein Grund für seinen hohen Stellenwert. Der andere liegt darin, dass das Teilnehmerfeld mit 60 Schwingern so klein ist wie an keinem anderen wichtigen Fest. Nur die ganz Bösen erhalten eine Einladung. Wer Festsieger werden will, muss also Gang für Gang hochkarätige Konkurrenz ins Sägemehl werfen.