ESAF 2025: Warum die Nordostschweizer in Mollis dominierten

KEYPIX - Armon Orlik jubelt, nachdem er den Titel Schwingerkoenig erben konnte, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/ ...
Die Nordostschweizer jubeln, angeführt von König Armon Orlik.Bild: keystone

Die Nordostschweizer prägen das Heim-ESAF – auch dank König Abderhalden

Beide Schlussgangteilnehmer und der König schwingen für den Nordostschweizer Verband. Das starke ESAF hat der NOSV auch seinem bis zu diesem Jahr letzten König zu verdanken.
01.09.2025, 12:0001.09.2025, 12:49
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler
Mehr «Sport»

Die Nordostschweizer prägten das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest zuhause in Mollis. Zwar haben die Berner auch im Glarnerland die meisten Kränze gewonnen (zwölf gegenüber neun Kränzen des NOSV). Doch mit Samuel Giger und Werner Schlegel stellten (Wortwitz beabsichtigt) die Gastgeber nicht nur die beiden Schlussgangteilnehmer, sondern mit Armon Orlik am Ende auch den lachenden Dritten und den Schwingerkönig. Es ist der erste Nordostschweizer König, seit Jörg Abderhalden vor 18 Jahren in Aarau triumphierte.

Der gekroente Schwingerkoenig Joerg Abderhalden jubelt seinen Fans zu, am Sonntag, 26. August 2007, beim 41. Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest im Schachen in Aarau. (KEYSTONE/Eddy Risch)
Jörg Abderhalden war vor 18 Jahren der letzte Nordostschweizer König – bis gestern.Bild: KEYSTONE

Das alles ein Jahr nach dem Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest in Appenzell, wo der NOSV ein Debakel erlebte. Zwar stand Orlik damals im Schlussgang und verlor diesen gegen den Berner Fabian Staudenmann. Doch ansonsten war weit und breit kein Nordostschweizer zu finden. Die Berner belegten sieben der ersten acht Plätze.

So konnte das nicht weitergehen, befanden die NOSV-Spitzenschwinger. Giger, Schlegel, Orlik und Co. gingen zu ihrem letzten König und baten ihn um Hilfe. Gemeinsam mit seinem früheren Betreuer Beat Schläpfer sollte Abderhalden seine jungen Verbandskollegen in Form schleifen.

Abderhalden und Schläpfer leiteten jeden Dienstagabend ein Training für die stärksten Nordostschweizer Schwinger und liessen sie leiden. Der Blick berichtete von Bergsprints, bei denen die Schwinger jeweils einen ihrer Kollegen auf dem Rücken hatten tragen müssen. Auch im Sägemehl schenkten sich Giger, Orlik und Co. jeweils nichts. Profitiert haben sie dabei auch von der gnadenlos ehrlichen, aber fundierten Kritik der beiden. «Jörg weiss ganz genau, wovon er spricht. Mit ihm trainieren zu dürfen, ist für uns eine unglaubliche Ehre», meinte beispielsweise Damian Ott.

Alpenidyll, Beton, Kommerz und Gölä: So war das ESAF 2025

Im Sägemehlring profitierten die Nordostschweizer von Abderhaldens Erfahrung und Schläpfers Wissen als Taktikfuchs. Bei den Schwingfesten vor dem ESAF amteten die beiden als Beobachter und Ratgeber. Gleichzeitig stellte der NOSV nach dem Debakel in Appenzell das Betreuungskonzept um.

In Mollis ging der Plan voll auf. Die Nordostschweizer überzeugten von Beginn weg. Sie waren körperlich bereit für die langen, physisch extrem herausfordernden Kämpfe. Angefeuert von vielen und lauten Heimfans arbeiteten die NOSV-Schwinger als Team zusammen, wie man das sonst oft nur von den Bernern kennt. Denn im Gegensatz zum BKSV bestehen die anderen Verbände aus mehreren Kantonen, bei denen Harmonie nicht immer selbstverständlich ist.

Orlik würdigt im Sieger-Interview die Teamleistung.Video: SRF

Wann immer die Nordostschweizer Königskandidaten im Einsatz standen, schauten ihre Kollegen zu und klatschten nach Siegen ab oder spendeten Zuspruch nach Niederlagen oder Gestellten. Schwinger wie Ott oder Domenic Schneider kamen zwar am Ende nicht für den Schlussgang in Frage, spielten aber eine wichtige Rolle beim Ausbremsen von potenziellen Gegnern anderer Verbände. Schwergewicht Schneider etwa bezwang Fritz Ramseier und stellte gegen Curdin Orlik, bremste so zwei starke Berner aus.

«Es war durchs Band eine Teamleistung. Wir wollten uns gegenseitig stärker machen», sagte König Orlik nach seiner Krönung. Wenige Minuten zuvor hatte er mit all seinen Verbandskollegen gemeinsam das gute Ergebnis gefeiert.

Als nächstes Highlight steht 2026 das Kilchberger Schwinget im Kalender. Im kleineren Feld – dort werden nur die besten 60 Schwinger des Landes eingeladen – könnte der Zusammenhalt der NOSV-Spitzenschwinger noch besser zur Geltung kommen.

Alles zum ESAF:
Bratwurst, Bier und «Richi» – was in der Nacht am ESAF wirklich passiert
Themen
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 35
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der neue Schwingerkönig: Armon Orlik posiert mit Siegermuni Zibu.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Das ESAF 2025 ist vorbei – ein Rückblick im Video
Video: watson
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
Armon Orlik ist der erste Bündner Schwingerkönig der Geschichte. Er triumphiert am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis, obwohl er nicht im Schlussgang stand. Wie Orlik die Entscheidung erlebte.
Drei Schwinger sind am Sonntagnachmittag nach sieben von acht Gängen punktgleich. Drei Nordostschweizer. Den König, den ersten seit 18 Jahren, hat der Teilverband damit bereits auf sicher.
Zur Story