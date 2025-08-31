meist klar13°
Tränen bei Schwingerkönig Orlik: «Da brach für mich eine Welt zusammen»

Armon Orlik reagiert nachdem er den Titel Schwingerkoenig erben konnte, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Michael ...
Armon Orlik auf dem Weg zur Krönung.Bild: keystone

Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»

Armon Orlik ist der erste Bündner Schwingerkönig der Geschichte. Er triumphiert am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis, obwohl er nicht im Schlussgang stand. Wie Orlik die Entscheidung erlebte.
31.08.2025, 21:2101.09.2025, 10:38
Ralf Meile
Ralf Meile
Kilian Marti
Kilian Marti
Drei Schwinger sind am Sonntagnachmittag nach sieben von acht Gängen punktgleich. Drei Nordostschweizer. Den König, den ersten seit 18 Jahren, hat der Teilverband damit bereits auf sicher.

Aber wer kann sich die Krone aufsetzen? Das Einteilungskampfgericht entscheidet sich, im Schlussgang Samuel Giger und Werner Schlegel gegeneinander antreten zu lassen. Armon Orlik bleibt aussen vor.

KEYPIX - Armon Orlik jubelt mit Fans nach seinem achten Gang am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. Armon Orlik konnte den Titel ...
Orlik feiert mit den Nordostschweizer Fans.Bild: keystone

«Ich habe ihnen die Hand geschüttelt, aber danach brach für mich eine Welt zusammen», erzählt Orlik, es ist mittlerweile spät geworden in Mollis. «Ich bin zusammengesackt und wollte das alles eigentlich nicht mehr miterleben.»

Video: ch media/TeleZüri/SDA/Video Unit

Doch Orlik weiss: Gibt es im Schlussgang keinen Sieger, gewinnt er das Fest. Und wird wohl zum König ausgerufen.

«20, 30 Sekunden lang hatte ich dieses Gefühl. Danach hatte ich ein neues Ziel: den letzten Gang mit der Maximalnote 10 zu gewinnen.» Der 30-Jährige kann sich noch einmal aufraffen. Orlik gewinnt den letzten Gang gegen den Zuger Pirmin Reichmuth und nun muss er warten.

Armon Orlik, oben, besiegt Pirmin Reichmuth im 8. Gang, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Dem angeschlagenen Reichmuth lässt Orlik keine Chance.Bild: keystone

Als der Schlussgang nach 16 Minuten gestellt endet, wird Armon Orlik sofort zum neuen Schwingerkönig ausgerufen. Nach ersten Interviews und einem Tenüwechsel – vom Edelweisshemd in die Tracht – kehrt er in die 56'500 Zuschauer fassende Arena zurück. Dabei muss er sich Tränen aus den Augen wischen.

«Auf einmal fiel die ganze Anspannung weg», schildert Orlik diesen Moment, als ihn die Emotionen übermannten. «Es kam eine Riesenfreude auf. Die Saison ist durch, das grosse Ziel erreicht. Da kam einfach alles zusammen.»

Schwingerkoenig Armon Orlik posiert mit dem Siegermuni Zibu, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Der König und sein Muni.Bild: keystone

Stolz posiert Armon Orlik mit dem Kranz auf seinem Haupt mit «Zibu» für die Fotografen. Behalten wird er den imposanten Muni nicht. Stattdessen verlässt der Schwingerkönig das Glarnerland mit einem Check in der Höhe des Wertes des Tiers.

Um Geld geht es in diesem Moment aber sowieso nicht: Armon Orlik hat sich in Mollis einen Lebenstraum erfüllt.

Alpenidyll, Beton, Kommerz und Gölä: So war das ESAF 2025
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 35
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der neue Schwingerkönig: Armon Orlik posiert mit Siegermuni Zibu.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Das sind die besten Schnupfsprüche vom ESAF – es geht unter die Gürtellinie
Video: watson
