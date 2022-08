Schwingen: Spektakel pur – das lief am ersten ESAF-Tag in Pratteln

Wie schon 2019 in Zug büsst der Topfavorit Samuel Giger auch am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln den grössten Teil seiner Chancen auf den Königstitel schon in den ersten drei Gängen ein.



Nachdem er im Anschwingen gegen Fabian Staudenmann gestellt hatte, verlor er im 3. Gang völlig überraschend gegen den Aargauer Eidgenossen Joel Strebel. Damit scheint sich für den 24-jährigen Thurgauer Saisondominator die leidige Geschichte von vor drei Jahren zu wiederholen. Damals verlor er im 1. Gang gegen Nick Alpiger und im 3. Gang nach drei Sekunden gegen René Suppiger. In dieser Saison verlor Giger – gegen Aeschbacher auf dem Brünig – nur ein Duell.



Genau wie Giger hat auch der Kilchberger Co-Sieger Damian Ott so gut wie keine Aussichten mehr, um den Königstitel zu schwingen. Der junge St.Galler Hüne hatte zum Auftakt gegen Christian Stucki verloren, und im 3. Gang unterlag er überraschend dem Berner Mittelländer Nichteidgenossen Lorenz Berger. Berger warf Ott auf spektakuläre Weise in der Flanke. Es wird offensichtlich, dass Ott nach seiner langwierigen Fussverletzung nicht mehr in der gleich guten Verfassung ist wie in der letzten Saison.



Der dritte Gang bot zahlreiche Highlights. Die vier Spitzenschwinger, die die ersten zwei Gänge gewonnen hatten, traten jetzt untereinander zu zwei Spitzenduellen an. Dabei siegten Pirmin Reichmuth gegen Matthias Aeschbacher und im Bodenkampf Schwingerkönig Christian Stucki gegen Armon Orlik. Alle vier bleiben gut im Rennen, besonders gut Pirmin Reichmuth und Christian Stucki. In Zug 2019 hatten Stucki und Orlik im 6. Gang geteilt.



Aus dem 3. Gang hervorzuheben sind auch die Siege von Joel Wicki (gegen Nick Alpiger), Adrian Walther (gegen Ueli Rohrer), Fabian Staudenmann (gegen Dominik Schmid), Michael Ledermann (gegen Marco Reichmuth) sowie Schwingerkönig Kilian Wenger (gegen Ronny Schöpfer), die nun allesamt zu den ersten Verfolgern gehören. (pre/sda)

Bild: keystone