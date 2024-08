Marcel Hirscher startet künftig für die Niederlande. Bild: IMAGO/Pro Shots

Comeback verschoben – Marcel Hirscher reist vorzeitig aus Neuseeland ab

Eigentlich wollte Marcel Hirscher in den kommenden Tagen am Coronet Peak in Neuseeland seine ersten offiziellen Skirennen seit der Bekanntgabe seines Comebacks bestreiten. Doch der künftig für die Niederlande fahrende Österreicher reist nun unverrichteter Dinge wieder zurück nach Europa.

Hirscher und sein Team haben die Pläne geändert und werden Neuseeland noch heute verlassen, bestätigten die Organisatoren der Rennen gegenüber skinews.ch. Der Grund ist simpel: schlechte Schnee- und Wetterbedingungen.

Sie seien wie geplant nach Coronet Peak angereist, erklärte Hirscher gegenüber der «Kronen Zeitung». «Aber wir haben vor Ort gesehen, dass es aufgrund der grenzwertigen Schneelage und der Wettervorhersagen wenig Sinn gemacht hätte, länger zu bleiben.» Deshalb hätten er und sein Team sich entschlossen, ein paar Tage früher als geplant heimzufliegen.

Trotzdem gibt sich der 35-Jährige mit seiner Übersee-Reise zufrieden: «Wir hatten bis zuletzt grossartige Bedingungen und nehmen aus den zwei Wochen Testen und Training in Roundhill und Ohau viele wichtige Learnings mit. Wir haben einen Plan, was daheim zu tun ist – Mission accomplished», sagte Hirscher. Die Tage seien eine Bestätigung gewesen, dass der Fitnessaufbau stimme.

Hirscher ist denn auch nicht auf die FIS-Punkte der Rennen in Neuseeland angewiesen, um beim Weltcup-Comeback eine gute Startposition zu haben. Eine neue Wildcard-Regelung des Ski-Weltverbands FIS, die nicht überall gut ankam, erlaubt es dem Kärntner, bei seinem Comeback im Weltcup so oder so mit Startnummer 31 ins Rennen zu gehen. (abu)