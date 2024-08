Aleksander Kilde erneut im Spital – «unendliche Geschichte»

Der norwegische Skifahrer Aleksander Kilde hatte sich bei einem schweren Sturz an der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen im vergangenen Januar unter anderem an der Schulter verletzt. Nun befindet sich der Abfahrtsspezialist erneut im Spital.

Kildes Horrorsturz in Wengen liegt schon mehr als ein halbes Jahr zurück – doch der Gesamtweltcupsieger der Saison 2019/20 hat bis heute mit den Folgen zu kämpfen. Bereits Ende Juni 2024 musste sich Kilde aufgrund einer Infektion in der im Januar verletzten Schulter einer Antibiotika-Therapie unterziehen. Nun befindet sich der Norweger erneut im Krankenhaus. In einem Instagram-Video richtete er einige Worte an seine Fans.

Ich muss weiterkämpfen und das Richtige machen, und dann wird alles gut. Aber im Moment ist es eine kleine Schlacht.» Aleksander Kilde

«Wenn das der aufregendste Teil des Tages ist, wisst ihr, wo wir sind. Es ist nicht ganz Kitzbühel. Ich bin zurück im Krankenhaus», sagte KIilde im kurzen Video, das ihn in seinem Krankenhausbett zeigt, und fügte an: «Drei Wochen Antibiotika, und die Infektion hat mich erneut erwischt. Ich muss also noch ein paar Mal hier hin und das säubern lassen. Es fühlt sich im Moment an wie eine unendliche Geschichte. Aber so ist es nun einmal.»

Der 31-jährige Kilde bedankte sich bei seinem Team und zeigte sich zuversichtlich: «Ich habe das perfekte Team um mich. Wir werden das überstehen. Aber im Moment ist es eine echte Warterei. Ich muss weiterkämpfen und das Richtige machen, und dann wird alles gut. Aber im Moment ist es eine kleine Schlacht.»

Als Kommentare auf das Video erhielt der Norweger viele Genesungswünsche, auch von (ehemaligen) Kolleginnen und Kollegen aus dem Weltcup. So meldeten sich unter anderem Lindsey Vonn, Felix Neureuther, Alexis Pinturault, Corinne Suter, Aksel Lund Svindal und Atle Lie McGrath.

Vor seinem schweren Sturz in Wengen war Aleksander Kilde Marco Odermatts grösster Konkurrent im Rennen um den Gesamtweltcup. Wie es für Kilde in der kommenden Saison weitergeht, ist noch unklar. (kat)