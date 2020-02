Sport

Ski

Ski: Suter und Meillard sorgen für zwei Schweizer Siege am gleichen Tag



Bild: EPA

Zwei Siege am gleichen Tag – der Schweizer Skisport weiter im Hoch

Klappt es tatsächlich mit dem erstmaligen Gewinn der Nationenwertung nach dreissig langen Jahren österreichischer Dominanz? Die Schweizer Skirennfahrer gaben am Sonntag erneut mächtig Gas. Corinne Suter und Loic Meillard sorgten für den 33. Tag in der Geschichte des Weltcups, an dem die Schweiz bei beiden Geschlechtern ganz zuoberst auf dem Podest vertreten war. Zuletzt gelang dies dank Lara Gut und Carlo Janka vor fast exakt vier Jahren.

Doch nicht nur die beiden Sieger sorgten dafür, dass die Schweiz nach 53 von 84 Rennen ihren Vorsprung auf Österreich ausgebaut hat. 497 Punkte beträgt er mittlerweile.

Bei Suters Super-G-Sieg in Garmisch-Partenkirchen stand auch Wendy Holdener als Dritte auf dem Podest, Michelle Gisin (7.), Joana Hählen (11.) und Lara Gut-Behrami (15.) rundeten das starke Schweizer Ergebnis ab. Und bei den Männern feierten im Parallel-Riesenslalom von Chamonix Meillard und Thomas Tumler gar einen Doppelsieg.

Bild: AP

Bereits in drei Tagen geht es weiter. Am Donnerstag (Abfahrt) und Freitag (Super-G) sind die Männer in Saalbach-Hinterglemm im Einsatz. Die Rennen in Österreich ersetzen die wegen des Coronavirus abgesagten Bewerbe in China. Die Frauen fahren am Samstag (Riesenslalom) und am Sonntag (Slalom) im slowenischen Kranjska Gora.

Zwei Schweizer Siege am gleichen Tag

Seit 2020

9. Februar 2020

Loic Meillard, Parallel-Riesenslalom, Chamonix.

Corinne Suter, Super-G, Garmisch.

2010 bis 2020

7. Februar 2016

Carlo Janka, Super-G, Jeongseon.

Lara Gut, Super-G, Garmisch.

26. Januar 2014

Didier Défago, Super-G, Kitzbühel.

Lara Gut, Super-G, Cortina d’Ampezzo.

2000 bis 2010

24. Januar 2009

Didier Défago, Abfahrt, Kitzbühel.

Dominique Gisin, Abfahrt, Cortina d’Ampezzo.

Bild: AP

2. Dezember 2007

Dani Albrecht, Riesenslalom, Beaver Creek.

Martina Schild, Super-G, Lake Louise.

6. Januar 2001

Mike von Grünigen, Riesenslalom, Les Arcs

Sonja Nef, Riesenslalom, Maribor.

Bild: KEYSTONE

1990 bis 2000

20. Dezember 1998

Mike von Grünigen, Riesenslalom, Alta Badia.

Karin Roten, Slalom, Veysonnaz.

18. Dezember 1994

Mike von Grünigen, Riesenslalom, Val d’Isère.

Vreni Schneider, Slalom, Sestrière.

19. Dezember 1993

Steve Locher, Riesenslalom, Alta Badia.

Vreni Schneider, Slalom, St.Anton.

Bild: KEYSTONE

23. Januar 1993

Franz Heinzer, Abfahrt, Veysonnaz.

Chantal Bournissen, Abfahrt, Haus im Ennstal.

18. Januar 1992

Franz Heinzer, Abfahrt, Kitzbühel.

Vreni Schneider, Slalom, Maribor.

14. Dezember 1991

Franz Heinzer, Abfahrt, Val Gardena.

Chantal Bournissen, Abfahrt, Santa Caterina.

Bild: KEYSTONE

30. November 1991

Paul Accola, Slalom, Breckenridge.

Vreni Schneider, Slalom, Lech.

16. März 1991

Franz Heinzer, Abfahrt, Lake Louise.

Chantal Bournissen, Abfahrt, Vail.

21. Januar 1990

Pirmin Zurbriggen, Kombination, Kitzbühel.

Vreni Schneider, Slalom, Maribor.

1980 bis 1990

8. Januar 1989

Martin Hangl, Super-G, Laax.

Vreni Schneider, Slalom, Mellau (Ö).

12. März 1988

Peter Müller, Abfahrt, Beaver Creek.

Michela Figini, Abfahrt, Rossland (Kanada).

24. Januar 1988

Dani Mahrer, Abfahrt, Leukerbad.

Vreni Schneider, Slalom, Bad Gastein.

Brigitte Oertli, Kombination, Bad Gastein.

Bild: KEYSTONE

16. Januar 1988

Peter Müller, Abfahrt, Bad Kleinkirchheim.

Maria Walliser, Abfahrt, Zinal.

9. Januar 1988

Pirmin Zurbriggen, Abfahrt, Val d’Isère.

Zoe Haas, Super-G, Lech.

8. März 1987

Pirmin Zurbriggen, Super-G, Aspen.

Michela Figini, Abfahrt, Nakiska (Kanada).

28. Februar 1987

Peter Müller, Abfahrt, Furano (Japan).

Corinne Schmidhauser, Slalom, Zwiesel.

Bild: KEYSTONE

15. Februar 1987

Pirmin Zurbriggen, Riesenslalom, Todtnau (Deutschland).

Corinne Schmidhauser, Slalom, Flühli.

18. Januar 1987

Joël Gaspoz, Slalom, Wengen.

Pirmin Zurbriggen, Kombination, Wengen.

Maria Walliser, Riesenslalom, Bischofswiesen (Deutschland).

10. Januar 1987

Pirmin Zurbriggen, Abfahrt, Garmisch.

Beatrice Gafner, Abfahrt, Mellau (Ö).

5. Dezember 1986

Pirmin Zurbriggen, Abfahrt, Val d’Isère.

Erika Hess, Slalom, Waterville Valley (USA).

8. März 1986

Peter Müller, Abfahrt, Aspen.

Maria Walliser, Abfahrt, Sunshine (Kanada).

17. März 1985

Pirmin Zurbriggen, Super-G, Panorama (Kanada).

Vreni Schneider, Riesenslalom, Waterville Valley (USA).

29. Januar 1984

Pirmin Zurbriggen, Kombination, Garmisch.

Erika Hess, Riesenslalom, Saint-Gervais-les-Bains.

Michela Figini, Kombination, Saint-Gervais-les-Bains.

Bild: KEYSTONE

9. Februar 1983

Peter Lüscher, Super-G, Garmisch.

Erika Hess, Slalom, Maribor.

5. Februar 1983

Peter Lüscher, Abfahrt, St.Anton.

Maria Walliser, Abfahrt, Sarajevo.

21. Januar 1983

Bruno Kernen I, Abfahrt, Kitzbühel.

Maria Walliser, Abfahrt, Megève.

Vor 1980

25. Januar 1976

Walter Tresch, Kombination, Kitzbühel.

Lise-Marie Morerod, Riesenslalom, Kranjska Gora.

(Quelle: Wikipedia)

