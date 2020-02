Sport

Wintersport

Ski Alpin: Corinne Suter gewinnt den Super-G von Garmisch



Super G der Frauen in Garmisch 1. Corinne Suter (SUI) 1:19,46

2. Nicole Schmidhofer (AUT) +0,43

3. Wendy Holdener (SUI) +0,90 ...

7. Michelle Gisin (SUI) +1,01

11. Joana Hählen (SUI) +1,53

15. Lara Gut-Behrami (SUI) +1,96

19. Priska Nufer (SUI) +2,37​

Bild: AP

Super-Schweizerinnen beim Super-G von Garmisch: Corinne Suter gewinnt, Wendy Holdener 3.

Corinne Suter errang in Garmisch-Partenkirchen ihren zweiten Sieg im Weltcup. Die Schwyzerin gewann überlegen vor der Österreicherin Nicole Schmidhofer und Teamkollegin Wendy Holdener.

Am 11. Januar hatte Corinne Suter die Abfahrt von Zauchensee gewonnen, nun schlug die 25-Jährige auf der teils stark vereisten Kandahar erstmals auch in einem Super-G zu. Anfang der Saison in Lake Lake Louise hatte sie als Dritte zum bisher einzigen Mal in dieser Disziplin das Podest erreicht.

Wendy Holdener egalisierte als überraschende Dritte ihr bisher Ergebnis im Super-G. In die Top 10 schaffte es zudem auch Michelle Gisin als Siebente. (abu/sda)

