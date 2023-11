Klappt es endlich mit der Matterhorn-Premiere? Freude übers Training, Bangen ums Rennen

Michelle Gisin sprach davon, dass sie guten Zugang zur Gran Becca – auf Italienisch grosser Gipfel, wobei das Matterhorn gemeint ist – gefunden habe. Sie freue sich immer, «wenn eine Strecke Sprünge aufweist, und hier gibt es definitiv einige davon. Ich bin gerne in der Luft», so die Obwaldnerin. Ihre Fahrt stufte die elftklassierte Gisin, die über einen Monat nicht mehr auf den Abfahrts-Ski unterwegs gewesen war, als «solid» ein, darauf könne man aufbauen.

Die Wetterbedingungen präsentierten sich am Fusse des Matterhorns, das sich hinter einer Wolkendecke versteckte, auch am Donnerstag von der wechselhaften Seite. Von der manchmal durchdrückenden Sonne und nur leichten Böen bis zu einsetzenden leichten Schneefall und deutlich mehr Wind erlebten die 65 Fahrerinnen alles.

Abfahrt Männer: Niels Hintermann holt am 4. März 2022 seinen ersten Abfahrtssieg überhaupt. In Kvitfjell gewinnt der Zürcher zeitgleich mit dem Kanadier Cameron Alexander.

Mit über 360 km/h über den Strip – das ist der F1-Kurs von Las Vegas

Die Entscheidung um den WM-Titel ist längst gefallen. Dennoch dürfte der Formel-1-GP von Las Vegas grosse Beachtung finden. Dafür sorgt die Kulisse in der Glücksspiel-Metropole.

Unsere Väter und Grossväter stellten mitten in der Nacht den Wecker, um Muhammad Ali boxen zu sehen. Am Sonntag dürften früh am Morgen wieder viele Wecker klingeln. Denn um 7 Uhr Schweizer Zeit (Lokalzeit 22 Uhr am Samstag) beginnt der Grosse Preis von Las Vegas – ein Rennen, das sich Motor- und andere Sportfans nicht entgehen lassen.